Otrok je poškodovan: policija išče voznika temnega avta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skica, kako in kje je prišlo do trčenja.

Skica, kako in kje je prišlo do trčenja. Foto: PU Kranj

Včeraj zvečer je v Kranju prišlo do prometne nesreče, v kateri se je ob prečkanju ceste poškodoval mlajši otrok. Policija še išče voznika manjšega temnega osebnega avtomobila, ki je trčil v otroka.

Kranjski policisti so včeraj v mestni ulici med Globusom in kinom Storžič v Kranju obravnavali trčenje neznanega voznika z manjšim temnim osebnim avtomobilom in mlajšega otroka. Otrok je okrog 17. ure cesto pred starši prečkal cesto na prehodu za pešce. Z otrokove smeri je pogled na cesto zakrival neznan parkiran kombi. Avtomobil je na prehodu otroka oplazil, voznik se je nato ustavil, potem pa s kraja nesreče odšel.

Otrok je poškodovan. Policija poziva voznika, da se javi, morebitne priče pa prosi za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.