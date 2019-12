Osvojili so svet, zdaj bodo zabavo ponudili tudi Slovencem #video

Iz Slovenije prihaja eno izmed svetovnih vodilnih podjetij za projektiranje in izdelavo zabaviščnih prog rekreativnega kartinga. Po več kot 70 uspelih projektih in sodelovanju z ameriško legendo Mariom Andrettijem bodo februarja v Ljubljani postavili tudi svojo prvo slovensko dvonivojsko stezo.

Foto: 360 Karting Sredi leta 2015 smo v Kopru obiskali Jerneja Čopija, ki je s podjetjem tlakoval pot gradnje zabaviščnih centrov s progami za rekreativni karting. Sprva so izdelovali le plastične ograje, nato pa so se usmerili k nudenju celovitih rešitev za naročnika. Čopija in sodelavce so do zdaj bolje poznali v tujini. Še posebej v ZDA, kjer so podobni centri zelo priljubljeni in s slovenskega vidika dejansko megalomanski. Pred dvema letoma so na primer v Orlandu odprli center s kar tremi ločenimi programi, nad katerim bdi podjetje legendarnega ameriškega dirkača Maria Andrettija.

Iz dobavitelja plastičnih ograj so se razvili v celostnega ponudnika

"Že prej smo se ukvarjali z obdelavo plastike, nato pa smo na trgu opazili potrebo po celoviti ponudbi rešitev za projekte prog za rekreativni karting. Ne gre samo za posamezne elemente, temveč ponujanje celovite rešitve na ključ. Vlagateljem tudi svetujemo pri arhitekturni zasnovi, pripravimo vso inženirsko-tehnično podporo, prevzamemo izdelavo in nadziramo postavitev," svoje podjetje opisuje Čopi, ki bo v začetku prihodnjega leta lahko svoj produkt prvič predstavil tudi Slovencem.

Jernej Čopi je direktor podjetja 360 Karting iz Kopra, kjer so se s karting stezami (najprej le kot dobavitelj plastičnih komponent) začeli ukvarjati leta 2013. Danes imajo v treh povezanih podjetjih v Sloveniji, ZDA in na Hrvaškem že več kot 70 zaposlenih. Foto: 360 Karting

Februarja nov karting center v Ljubljani

V Ljubljani namreč gradijo nov center za dvoranski rekreativni karting. Pod okriljem investitorja TPLJ (bolj znan pod blagovno znamko Woop) bodo v BTC postavili nov center, ki bo nastal na mestu zdajšnjega Rollbarja.

Nov kartodrom bo dolg več kot 250 metrov. Proga bo kot prva v Sloveniji večnivojska, čas kroga pa bo okrog 25 sekund. Električni gokarti bodo namenjeni odraslim, posebna vozila pa tudi otrokom. Na voljo bodo tudi dvosedi. Obljubljajo tudi svetlobne učinke.

Pogled na skico napovedane dvonivojske karting steze v Ljubljani. Foto: Woop Karting

Foto: Woop Karting

Koprsko podjetje letos gradilo 17 novih stez

Čopi poudarja, da so veseli gradnje prvega slovenskega objekta. Do zdaj so po vsem svetu dokončali več kot 60 projektov. Šest let staro koprsko podjetje lahko danes naročnikom izriše dizajn proge, proizvede vse komponente in poskrbi za njihov transport, ki lahko obsega tudi 32 kontejnerjev, na drugi konec sveta. Nato sledi postavitev proge in dolgoročna podpora kupcem. Pri tem znajo preseči okvire klasičnega kartinga in poskrbeti tudi za ustrezanje trendov modernih zabaviščnih centrov.

Podjetje 360 Karting danes zaposluje več kot 70 zaposlenih in sicer v povezanih podjetjih v Sloveniji, ZDA in na Hrvaškem. Samo letos so zgradili 19 novih karting stez. Zgradili so tudi najdaljšo notranjo progo na svetu, to je Supercharged Entertaiment blizu Bostona v ZDA.

"Pred šestimi leti smo sanjali o večnivojskih progah, danes se na naših stezah gokarti vozijo do osem metrov v višino. Vložili smo veliko inženirskih ur in se učili na napakah, prav zato pa lahko danes izdelujemo 'rollercoasterje', ki jih izrišemo in izdelamo v Sloveniji, postavimo pa na drugem koncu sveta," dodaja Čopi.

Ena ključnih novosti gradnje stez koprskega podjetja je uporaba tehnologije LED, s katero lahko v dvoranah pričarajo še bolj dinamično vzdušje. Foto: 360 Karting

Foto: 360 Karting

Foto: 360 Karting