Oplov pogled v preteklost: to so naredili legendarni manti #video

Elektromotor, nameščen na zadnji osi, ima 108 kilovatov in 255 njutonmetrov navora, zato gre za najmočnejšo prvo serijo mante, ki prihaja neposredno iz Rüsselsheima. Pri Oplu so ohranili zasnovo s pogonom na zadnji kolesni par, prav tako pa še vedno ostaja nameščen štiristopenjski ročni menjalnik. Manta GSe elektroMOD, kot je njeno uradno ime, pa ima vgrajeno še litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 31 kilovatnih ur.

Kultna kupejevska linija z novodobnim pridihom

Ta "restomod" ni namenjen le zamenjavi motorja na notranje zgorevanje z elektromotorjem. Posodobili so tudi zunanji videz oziroma so ga nadgradili z novodobnimi elementi. S tem so lahko povzeli videz koncepta GT X iz leta 2018, sprednji vgrajeni zasloni LED lahko prikazujejo v maski različna sporočila, oblika dnevnih luči LED pa povzema najnovejši oblikovni jezik znamke.

Manta GSe je obarvana v kričečo rumeno barvo, nameščena so 17-palčna platišča, na prtljažniku pa je nalepka z napisom "manta" z najnovejšo Oplovo pisavo.

Pri Oplu so naredili korak naprej in se poigrali tudi s potniško kabino. V novi armaturni plošči sta dva digitalna zaslona – voznikov ima diagonalo 30,5 centimetra, večopravilna enota pa od roba do roba meri 24,5 centimetra. Ne manjkajo niti športni sedeži in drugačni vratni paneli.

Opel je ohranil kultno kupejevsko linijo mante, a ji z digitalnimi zasloni in lučmi vdahnil nekaj futurističnega pridiha. Foto: Opel

