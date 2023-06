Opažen v Sloveniji: bi prepoznali tega eksota? #foto

Lincoln je v Evropi manj znana avtomobilska znamka, povsem drugače pa je v ZDA. Tam pod lastništvom Forda predstavlja pomembno premijsko znamko. Ustanovili so jo sicer že leta 1917, poimenovali pa po nekdanjem predsedniku ZDA Abrahamu Lincolnu. Ford je znamko Lincoln kupil že leta 1922. Po ukinitvi znamke Mercury je Lincoln danes edina Fordova premijska avtomobilska znamka.

Na zgornji fotografiji je lincoln MKT, skoraj 5,3 metra dolgi športni terenec. Že v ZDA teh avtomobilov glede na proizvodnjo ni prav veliko, v Sloveniji pa jih vidimo še toliko redkeje.

Foto: Lincoln

Njegova pot ni trajala niti deset let

Model MKT s fotografije so izdelovali med leti 2010 in 2019, obstajal pa je le v eni generaciji. Kot koncept so ga razkrili na avtomobilski razstavi v Detroitu pred 15 leti in ga nato začeli izdelovati v tovarni v kanadskem Ontariu. Lincoln se je v tem obdobju preoblikoval od znamke športnih terencev proti križancem, zato tudi MKT neposrednega predhodnika ni imel. Med tekmece takega avtomobila sta sodila tudi audi Q7 in mercedes-benz razreda R.

Tehnična osnova za lincolna je bila Fordova platforma D4. Avtomobil je bil sprva dolg 5,29 metra, nato pa so ga skrajšali na 5,27 metra. Širok je bil skoraj dva metra. Po devetih letih proizvodnje so ga pri Lincolnu nasledili z modelom aviator. V najbolj uspešnih letih je Lincoln izdelal tudi več kot sedem tisoč avtomobilov MKT letno. Največ pred približno desetimi leti, nato pa je prodaja tega modela kar strmo padala.

Konec za Lincolnov town car po 30 letih

S koncem modela MKT se je končala tudi pot Lincolnovih modelov town car. To so bile znamenite limuzine te znamke, ki so jih pod tem imenom izdelovati od leta 1981 do leta 2011. Model MKT je nato predstavljal konec tega obdobja.

Foto: Lincoln

Foto: Lincoln

Foto: Lincoln