Odpovedi si sledijo: bo obujena Ženeva predvsem kitajska?

Avtomobilska razstava v Ženevi je bila desetletja najpomembnejši avtomobilski dogodek v Evropi. Leta 2020 pa je postala prva neposredna žrtev takratne epidemije covid-19, ki je izvedbo razstave preprečila le nekaj dni pred njenim začetkom.

Prihodnje leto bodo razstavo po štirih letih obudili. Zanimanje za tovrstne klasične dogodke pa se očitno v tem obdobju ni izboljšalo, saj je nekaj pomembnih proizvajalcev že odpovedalo prisotnost. Med temi so nemške znamke, Mercedes je že potrdil, da ga v Ženevi ne bo, enako Audi.

Prihod v Ženevo je napovedal Renault. Bodo tam pokazali električno "petko"? Foto: Instagram Gilles Vidal

Iz Ingolstadta so sporočili, da so se odpovedali tej razstavi in da odsotnost ne pomeni načelnega stališča do tovrstnih dogodkov. Pri BMW bodo dali večjo pozornost na razkritja prek interneta in družbenih omrežij, zato jih v Ženevo prav tako ne bo. Prisotnost je odpovedal Volkswagen, predvidoma pa tudi celoten Stellantisov koncern (Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat).

Prihod v Ženevo je prav tako odpovedal Hyundaiev koncern, je poročal britanski Autocar. Volkswagnove znamke Škoda, Cupra in Porsche prihoda v Ženevo še niso ne potrdile ne zavrnile.

Med evropskimi avtomobilskimi znamkami je za zdaj prihod v Ženevo napovedal le Renault. Organizatorji so v dogovorih z okrog 20 kitajskimi avtomobilskimi znamkami, pri tem pa upajo, da jih bodo na razstavišče privabili dve tretjini.