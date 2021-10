Odločitev sodnice: po divjanju mora prodati BMW

23-letni voznik iz Ludwisburga pri Stuttgartu je na trgu sredi mesta “kuril” zadnje gume na svojem BMW 440i. Ko je na prizorišče prišla policija in ga hotela ustaviti, je zbežal in začel divji pregon po ulicah mesta. Policisti so mu nekaj časa sledili, a mu nato z neimenovanim modelom policijskega avtomobila niso uspeli več slediti. Hitrosti skozi mesto so presegle 120 kilometrov na uro, so policisti povedali za častnik Stuttgarter Nachrichten.

Če BMW-ja ne bo prodal, mu ga bodo zasegli

Voznika so policisti sčasoma le ustavili. Svoje početje je opravičeval s paniko, ki ga je zajela ob prihodu policistov in stresom kot posledico pandemije covid-19. Nemca so aretirali in pred izrekom kazni je obiskal tudi prometnega psihologa.

Kazen sodišča pa je bila vendarle huda. Vozniški izpit mu je sodnica odvzela še za dodatnih šest mesecev, tako da bo brez vožnje avtomobila skupno več kot eno leto. Plačati je moral še več glob za prekrške. Za nameček je dobil tri mesece časa, da proda svoj BMW in od prodaje državi plača sedem tisoč evrov. Če mu avtomobila ne bo uspelo prodati, ga bo policija zasegla.

“Hiter avtomobil ni igrača, na cesti lahko postane tudi orožje,” je poudarila sodnica Anne Bollacher.