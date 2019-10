Odločen ne: hitrostnih omejitev na ''autobahnu'' ne bo

Nemški parlament je še enkrat zavrnil predlog, s katerim so želeli omejiti hitrost na vseh odsekih nemških avtocest. Stranka Zelenih je želela najvišjo hitrost na številnih odsekih, kjer zdaj ni določena omejitev hitrosti, postaviti na 130 kilometrov na uro. S tem ukrepom naj bi izboljšali varnost in zmanjšali onesnaženost ozračja.

Foto: Wikimedia Commons

Soglasna odločitev: Omejitev na teh odsekih ne bo

Na glasovanju v parlamentu so predlog soglasno zavrnile številne politične stranke. Na koncu je bilo proti kar 498 od 631 poslancev, na nemških avtocestah tako ostajajo odseki, kjer omejitve hitrosti ni. Kot poroča Deutsche Welle so bili za potrditev predloga skrajno desni konservativci in levi socialni demokrati, kar je do zdaj največje zbližanje strank z dveh različnih polov.

Vprašanje omejitve hitrosti se zdi za Nemce nedotakljivo

Na nekaj več kot četrtini nemških avtocest so stalne omejitve hitrosti, na preostalih delih pa so omejitve aktualne le ob slabšem vremenu ali ob povečanem prometu. Predstavnik Zelenih Cem Özdemir je za Der Spiegel izjavil, da je vprašanje omejitve hitrosti v Nemčiji podobno kot pravica do nošenja orožja v ZDA in da vsaka pobuda za spremembe sproža veliko nasprotovanj.

Pobudo za omejitev hitrosti načeloma podpirajo v nemški policiji, enako tudi nemška okoljska ministrica Svenja Schulze (stranka SPD). V njeni stranki socialdemokratov so že leta 2007 postavili cilj, da na nemških avtocestah vpeljejo splošno omejitev 130 kilometrov na uro.