Odlična novica za kupce rabljenih vozil!

Trenutno na trgu rabljenih vozil v Sloveniji zaradi aktualnih situacij najbolj primanjkuje novejših vozil, starih do enega leta in z do 20.000 prevoženimi kilometri. Po podatkih Automobilwoche od začetka leta prihaja na trg manj mladih rabljenih vozil, to pa zato, ker je bilo v času pandemije covid-19 izdelanih manj novih avtomobilov, po drugi strani pa se lizinške pogodbe podaljšujejo, ker je novih avtomobilov še vedno premalo. Poleg tega pa se kupci, ki bi si dejansko želeli kupiti nove avtomobile, zdaj pogosto odločijo za rabljene avtomobile, ker so se tudi novi avtomobili podražili in imajo lahko tudi zelo dolge dobavne roke.

Odlično novico za kupce rabljenih vozil ima za vas eden izmed vodilnih ponudnikov v Sloveniji.

Pri podjetju Porsche Inter Auto jim je namreč pred kratkim uspelo izpopolniti ponudbo rabljenih vozil, v vseh cenovnih razredih. Sedaj imajo na zalogi že več kot 770 rabljenih vozil – takoj dobavljivih – akcija rabljena vozila Slovenija.

Z njihovimi številnimi partnerji jim je uspelo z dodatno kvoto mladih rabljenih vozil s starostjo do enega leta zapolniti in močno povečati zalogo. Gre za količinsko omejeno zalogo. Večina mladih rabljenih vozil je že na zalogi in takoj dobavljiva, preostala vozla iz kvote pa bodo vsa na voljo do konca leta.

Govorimo o TOP iskanih modelih. Pri znamki Volkswagen modeli VW Polo, VW Golf, VW T Cross, VW Taigo, VW T Roc, VW Tiguan, VW Passat in VW Multivan; pri znamki Škoda modeli Fabia, Karoq, Superb, Octavia, Kamiq. Pri znamki SEAT modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco; pri znamki CUPRA model Formentor; pri znamki Audi pa modeli A3, Q3, Q5.

Za še bolj podrobne odgovore smo se pogovarjali z Dušanom Jugovcem, vodjo prodaje rabljenih vozil v poslovalnici Porsche Inter Auto.

1. Koliko rabljenih vozil imate ta trenutek na zalogi?

Pri Porsche Inter Auto imamo v petih poslovalnicah ta trenutek na zalogi skupno več kot 770 vozil. Prepričan sem, da lahko zato vsaki stranki predstavimo trenutno res odlično ponudbo.

2. Kako vam je uspelo izpopolniti ponudbo z najbolj iskanimi rabljenimi vozili?

Pri Porsche Inter Auto sodelujemo s številnimi partnerji in tako nam je uspelo z dodatno kvoto mladih rabljenih vozil s starostjo do enega leta močno povečati ponudbo najbolj priljubljenih in iskanih vozil. S tem lahko stranke pri nas dobijo rabljena vozila vseh cenovnih razredov. Moram pa omeniti tudi našo ponudbo OutletCars, kjer ponujamo tudi ugodnejša starejša vozila do vrednosti 10.000 evrov.

3. Po katerih modelih znamk stranke pri vas največ povprašujejo?

Najbolj priljubljeni so vsekakor naslednji modeli: VW Golf, T-Cross, Tiguan, Audi A3, A4, SEAT Ateca in Leon, Škoda Kamiq, Octavia. Vse več povpraševanja beležimo tudi po električnih rabljenih vozilih: VW ID.3, ID.4, Škoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron.

4. Zakaj se stranke največkrat odločijo za nakup pri vas? S čim jih prepričate?

Že pred časom smo pri Porsche Inter Auto močno spremenili način komunikacije in vključenih storitev. Trenutno na slovenskem trgu pri nakupu rabljenega vozila nudimo največ prednosti. Naj omenim osemdnevno garancijo za vračilo ali menjavo vozila, preverjanje 250 kontrolnih točk za brezskrben nakup, vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus, servisni bon v vrednosti do 100 evrov (Volkswagen servis ) ter dodatne popuste ob financiranju in še mnogo več.

5. Ponujate celo do 2.000 evrov dodatnega popusta ob menjavi staro za novo. To je bistveno več kot pri konkurenci.

Za to potezo smo se pri Porsche Inter Auto odločili, da strankam ponudimo največji popust ob menjavi njihovega vozila. Kupcem zagotavljamo menjavo po zelo konkurenčnih cenah, poleg tega pa v 24 urah uredimo vse formalnosti.

6. Že v lanskem letu ste pretresli slovenski trg rabljenih vozil z natančno videopredstavitvijo tehničnega stanja.

Z videopredstavitvijo tehničnega pregleda smo vsem strankam želeli transparentno predstaviti tehnične podrobnosti ohranjenosti rabljenega vozila, tako z dobrimi kot s slabimi stvarmi. Trenutno smo edini v Sloveniji in Evropi s takšnim načinom predstavitve rabljenih vozil na spletu. Ravno na račun videopredstavitev smo v zadnjih mesecih prepričali že marsikatero stranko.

Vsak kupec rabljenega vozila si seveda želi, da bi za svoj denar dobil kar največ avtomobila. Tako lahko do osem dni po nakupu vozilo celo vrnete in ga zamenjate za bolj ustreznim ali pa dobite vrnjeno kupnino, in to brez vprašanj, razlag, pojasnjevanj. Vsi smo le ljudje, ki se tudi tu in tam zmotimo. Zato pa vas pri Porsche Inter Auto povsem dobro razumemo.

MALO RABLJENA VOZILA – NOVA PONUDBA* Dodatni prihranek ob financiranju in bonus staro za novo: do 2.000 evrov BON STARO ZA NOVO ob menjavi vozila,

do 700 evrov POPUSTA ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON). Vozila, ki so vključena v novo ponudbo: so odlično ohranjena mlada vozila,

imajo do 20.000 prevoženih km,

so stara do enega leta.

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Pri Porsche Inter Autu vam omogočajo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti ter da sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila in doživite vrhunsko mobilnost.





Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju?

Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

Porsche Inter Auto je v Sloveniji vodilni trgovec vozil blagovnih znamk VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche s kar petimi poslovalnicami. Pri nakupu vozil iz programa Das WeltAuto in OutletCars boste našli vozila z natančno tehnično kontrolo kakovosti ter profesionalno optično pripravilo.

