Odlična napoved za novi avto: izdelali že 500 tisoč leafov

Nissan je kot pionir v svet električnih vozil poslal leafa in pred dnevi so Norvežanki dostavil 500-tisoči izdelani avto.

Nissan je kot pionir v svet električnih vozil poslal leafa in pred dnevi so Norvežanki dostavil 500-tisoči izdelani avto. Foto: Nissan

Nissan je na dan električnih vozil (9. september) kupcu na Norveškem dostavil 500-tisoči izdelani električni model leaf, ki so ga začeli izdelovati leta 2013 v britanski tovarni v Sunderlandu. V njej so v zadnjih sedmih letih izdelali 175 tisoč leafov, kot so zapisali pri Nissanu, pa so vsi lastniki tega električnega avta od lansiranja prevozili 14,8 milijarde kilometrov.

Jubilejni 500-tisoči izdelani leaf je dobila lastnica Maria Jansen iz Norveške. "Z možem sva izbrala nissan leaf, ga kupila že leta 2018 in Nova lastnica prihaja iz Norveške, ki je najpomembnejši trg za Nissan. Foto: Nissan ga takoj vzljubila. Vznemirja naju misel, da bova ob ponovnem nakupu postala ponosna lastnika petstotisočega leafa. Ta avtomobil s povečanim dosegom in izboljšanimi tehnologijami res zadovolji najine potrebe," je povedala novopečena lastnica.

Nissan je lani pripravil različico z večjim baterijskim paketom, ki ima 62 kilovatnih ur in ponuja do 385 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP. Močnejša različica ima tudi močnejši elektromotor in možnost hitrega polnjenja, a je zaradi večje gostote baterije in drugih dodatkov od cenejše različice tudi težja za 150 kilogramov.

Prihodnje leto bo na ceste zapeljala ariya, nov električni avto Nissana, ki glede na fotografije obljublja veliko. Foto: Nissan

Naslednje poglavje je ariya

Nissan je v ariyi združil dva avtomobilska svetova, pri razvoju katerih je imel tudi močno pionirsko vlogo. To je tehnologija električnega pogona, ki jo je že pred desetimi leti predstavil v prvem leafu, ob tem pa še usmeritev na področje križancev in športnih terencev. Japonska avtomobilska znamka je bila z modeloma qashqai in juke utemeljiteljica dveh velikostnih razredov tovrstnih vozil in začetnica najočitnejšega avtomobilskega trenda v zadnjih letih.

Prihajajoči električni SUV bo imel neto kapaciteto baterije 63 ali 87 kilovatnih ur (kWh). Osnovna različica bo imela po WLTP doseg do 360 kilometrov, izbira dvokolesnega pogona in večje baterije pa doseg poveča do 500 kilometrov. Štirikolesno gnane različice bodo imele doseg do 460 kilometrov.