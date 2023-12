Oglasno sporočilo

Obnovljeni originalni nadomestni deli so rabljeni originalni deli ali novi, izdelani iz recikliranih materialov, ki so bili temeljito pregledani, obnovljeni ter preizkušeni za ponovno uporabo. Namen obnovljenih originalnih nadomestnih delov je zagotoviti cenovno ugodno alternativo novim nadomestnim delom. Pri tem se zmanjšuje odpad nadomestnih delov in podaljšuje življenjska doba obstoječih izdelkov.

Kako se razlikujejo od ostalih nadomestnih delov?

Obnovljeni originalni nadomestni deli se razlikujejo od ostalih obnovljenih delov po tem, da dosegajo kakovost novih delov, ki so bili prvotno vgrajeni v vozilo. Obnovljeni deli se najpogosteje uporabljajo za različne komponente vozil, vključno z motorji, menjalniki, zavornimi čeljustmi, alternatorji, sklopkami in še več. V vseh primerih ne gre dejansko za obnovljen del, temveč za novega, ki je narejen iz recikliranega materiala, tu predvsem govorimo o sklopkah, alternatorjih, zavornih čeljustih itd. Zaradi kompleksnosti je te dele težko kakovostno obnoviti, oziroma je treba zamenjati glavnino njihovih delov. Zato proizvajalec izdela nov del iz recikliranih surovin.

Visoka kakovost in garancija

Obnovljeni originalni nadomestni deli so preizkušeni in preverjeni, da izpolnjujejo visoke standarde kakovosti, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in trajnost. Garancijski pogoji so popolnoma enaki kot za nove dele, kar daje kupcem dodatno zaupanje v kakovost in zanesljivost.

Zaradi visokih standardov kakovosti prejmete 3 leta garancije na obnovljene originalne nadomestne dele pod pogojem, da so vgrajeni v pooblaščeni servisni delavnici Fiat.

Ali so obnovljeni originalni nadomestni deli cenovno ugodnejši?

Prednost obnovljenih originalnih nadomestnih delov je, da so do 30 odstotkov cenejši v primerjavi z novimi nadomestnimi deli. Tako lahko z nižjimi stroški vzdrževanja ohranjamo originalno kondicijo vozila.

Prispevajte k zmanjšanju emisij

Cilj obnove nadomestnih delov je privarčevati do 80 odstotkov surovin in 50 odstotkov energije v primerjavi s proizvodnjo novih originalnih nadomestnih delov. Pri obnovi motorja lahko na primer prihranimo do 80 odstotkov materiala in 50 odstotkov energije v primerjavi z izdelavo enakega novega motorja. Tako poleg tega, da privarčujete, skrbite tudi za okolje.

Zakaj je pomembno vzdrževati vozilo v pooblaščeni servisni delavnici?

Kljub številnim prednostim obnovljenih originalnih nadomestnih delov, je pomembno, da se delo izvede v pooblaščeni servisni delavnici Fiat, saj le tam poznajo vaše vozilo do potankosti, poleg tega pa si boste zagotovili 3 leta garancije na nadomestne dele.

Lastnikom vozil Fiat je v Sloveniji na voljo razvejana mreža pooblaščenih servisnih delavnic, z ustrezno najsodobnejšo opremo in visoko usposobljenimi strokovnjaki. Ker le-ti razpolagajo z vsemi najnovejšimi znanji, informacijami in tehnologijami, bo vaše vozilo vedno v brezhibnem stanju in boste lahko brezskrbno uživali v vožnji.

Na voljo jim je tudi klub zvestobe Moj Fiat s številnimi ekskluzivnimi ugodnostmi in popusti pri vzdrževanju vozila. Članstvo v klubu je brezplačno, vpis pa enostaven. S klikom na povezavo postanete član kluba zvestobe Moj Fiat lahko pa se včlanite tudi pri vašem pooblaščenem serviserju.

Vsi novi in obstoječi člani boste deležni posebne akcijske ponudbe - enkrat višjega popusta na motorna olja Selenia. Za vprašanja smo vam na voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 34 68.



