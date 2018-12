Obljublja, česar nima? Nenavadno ime za porscheja.

Porsche takega poimenovanja uradno sicer še ni napovedal, smo pa pri trgovcih tudi sami že naleteli na podobne namige. Oznaki kot sta 4S in turbo sta pri porschejih danes sinonim za močnejše različice modelov in očitno bo tako tudi pri električnem taycanu. To dokazuje objavljeno sporočilo Porschejevega trgovca potencialni stranki, kjer so navedene tudi okvirne cene.

Taycan bo predvidoma na voljo v treh različicah. Osnovni bo taycan, sledila pa bosta še taycan 4S in taycan turbo. Zanj se bodo cene začele pri okrog 130 tisoč dolarjih.

Oznaka turbo je danes sestavni del različic s klasičnimi motorji z notranjim izgorevanjem, enostavna preslikava istih oznak na električne modele pa bo lahko dvorezen meč. Električni taycan turbo polnilnika seveda ne bo imel.

It appears the performance version of the Porsche Taycan EV will be branded “Turbo”.



Because ICE nomenclature is how one converts customers to EV.



🤔 pic.twitter.com/R181DyaAYu