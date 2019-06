Obetajo poslastico: film o eni od največjih avtomobilskih klasik #video

To je ena od najbolj znanih avtomobilskih zgodb vseh časov. Leta 1966 je Ford s povsem novim avtomobilom GT40 (s sedemlitrskim motorjem V8) na vztrajnostni 24-urni dirki v Le Mansu dosegel trojno zmago in na najbolj slavni dirki leta mu je uspelo poraziti Ferrarija.

Video - napovednik filma

Foto: Century Fox Zgodba o rivalstvu Henryja Forda II. in Enza Ferrarija

Henryju Fordu II. ni uspelo kupiti Ferrarija, bil je besen na njihovega lastnika Enza Ferrarija. Svojim zaposlenim je naročil, naj najdejo strokovnjake, ki bodo pomagali izdelati zmagoviti dirkalnik. Pristopili so k znamenitemu Carollu Shelbyju in ta je v 90 dneh pomagal izdelati na koncu zmagoviti avtomobil ford GT40.

Shelbyja bo v filmu igral Matt Damon, Forda Tracy Lewis, Ferrarija pa Remo Girone. Pomembni vlogi sta pripadli tudi Jonu Bernthalu, ki igra Fordovega direktorja Leeja Iacocco, in Christanu Baleu, ki je upodobil dirkača Kena Milesa.

Film je režiral James Mangold, pod scenarij pa sta se podpisala Jez in John-Henry Butterworth. Po uspešnici Rush, ki je upodobil rivalstvo formule ena med Nikijem Laudo in Jamesom Huntom, jeseni na filmska platna prihaja še ena avtomobilska klasika.

Video - Povzetek dirke v Le Mansu 1966

Kako so vodilnemu Milesu ukradli želeno zmago



Razplet dirke v Le Mansu je bil leta 1996 zelo kontroverzen. Leo Beebe, Fordov športni direktor, je želel, da bi njegova vodilna dirkalnika ciljno črto prečkala istočasno in si tako razdelila zmago.



Vodstvo dirke mu je pojasnilo, da to ni mogoče; zaradi razlike na štartni vrsti bi v tem primeru eden od obeh avtomobilov v enakem času avtomatično prevozil 20 metrov več od drugega. Vodilnemu Kenu Milesu so naročili, naj v zadnjih krogih vseeno spusti ritem vožnje in omogoči priključek moštvenemu kolegu, komaj 22-letnemu Bruceu Mclarnu. Ta je naposled prav zaradi razlike na štartu postal zmagovalec dirke. Bil je najmlajši zmagovalec dirke do takrat, obenem je kot prvi v 24 urah prevozil več kot tri tisoč milj in dosegel povprečno hitrost več kot 125 milj na uro.



Miles je bil razočaran nad moštvenimi ukazi. Z zmago v Le Mansu je želel zaokrožiti trojček zmag na slavnih vztrajnostnih dirkah v Daytoni, Sebringu in Le Mansu. To bi bila nagrada za njegov velik vložek pri razvoju forda GT 40. Dva meseca pozneje se je Miles ponesrečil med testiranjem naslednje generacije Fordovega dirkalnika v Riversidu.



Rezultati – 24 ur Le Mansa 1966



1. Bruce McLaren/Chris Amon (ford GT 40 II) 360 krogov

2. Ken Miles/Denny Hulme (ford GT 40 II) 360 krogov

3. Bucknum/Hutcherson (ford GT 40 II) 348 krogov

4. Siffert/Davis (porsche 906) 339 krogov

5 Herrmann/Linge (porsche 906) 338 krogov

Matt Damon bo v filmu igral vlogo Carolla Shelbyja.

Christian Bale igra nesojenega zmagovalca Le Mansa Kena Milesa.