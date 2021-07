Novost na Poljskem: voznike nadzorujejo z dronom #video

Poleg običajnih policijskih kontrol, stacionarnih in mobilnih radarjev na poljske voznike zdaj preži še policijski dron. Kot so pokazali policisti, s tem veliko lažje preverjajo voznike, ki so prehitevali prek dvojne neprekinjene črte, ti pa dron zaradi njegove majhnosti in visokega letenja med vožnjo težko opazijo.