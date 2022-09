Novo v Sloveniji: Mazdin SUV izziva nemške premijske tekmece #foto

Težko je ostati hladen ob CX-60, saj je Mazda spet prav posrečeno nadgradila svoj oblikovni jezik Kodo. Še bistveno bolj všečna in odlična je potniška kabina, hvalimo vrtljivo stikalo za upravljanje večopravilne enote, fizična stikala za klimatsko napravo in super položaj za volanom. Ta velik SUV si želi posegati k premijskim tekmecem, pri tem mu bodo pomagali dva šestvaljna motorja in zmogljiv priključni hibrid, njegove ambicije pa so vidne tudi pri ceni. V letošnjem letu bo s ceno od 48 tisoč evrov našel 20 lastnikov, prihodnje leto 70, če bi imeli večje proizvodne zmogljivosti, pa bi jih zlahka prodali še več, saj povpraševanje presega število dobavljenih CX-60.

Mazda je že večkrat dokazala, da se požvižga na trende, ki jim sledi velika večina avtomobilskih proizvajalcev. Dolgo let so se upirali prihodu polnega električnega avtomobila, niso popustili pritiskom po zmanjševanju prostornin motorjev in se s svojimi inženirskimi rešitvami lotili nadgradnje bencinskega motorja. Nič kaj drugače ni pri CX-60. Kupec se lahko odloča med dvema šestvaljnima motorjema in nekoliko bolj "evropejskim" priključnim hibridom. Še več, Mazdini inženirji trdijo, da so prostorninsko veliki motorji s šestimi valji lahko bolj čisti, učinkoviti in varčni kot štirivaljni tekmeci. V današnjem svetu je to nekaj neverjetnega. Nekateri celo prekinjajo razvoj motorjev na notranje zgorevanje, Mazda pa v svoj največji SUV vgradi šestvaljni motor, ki je že danes pripravljen na emisijski standard Euro 7 in je tako čist, da bi emisijski standard Euro 6D dosegel tudi brez uporabe sečnine AdBlue.

Svet stoji na inženirskem znanju

CX-60 sloni na novi arhitekturi, ki omogoča predvsem vzdolžno postavitev motorja. Obenem je razvita za avto s pogonom zadaj, zato ima šibkejši dizelski 3,3-litrski motor s 147 kilovati pogona izključno na zadnji kolesi. V primeru štirikolesnega pogona (močnejši dizel z 187 kilovati in priključni hibrid) se prav tako 90 odstotkov navora prenaša čez zadnji kolesni par in se v primeru slabšega oprijema na sprednji kolesni par prenese do največ 50 odstotkov navora. Skupaj z novo arhitekturo so Mazdini inženirji lahko avto opremili še z nekaterimi razvojnimi rešitvami. Med drugim so zadnji zavorni diski na notranji strani kolesa za manjše nagibanje med ovinki, baterijski sklop pa je nameščen med obema premama, zato je zmanjšano guganje avta v primerjavi z manjšim CX-5.

Obenem gre za največji model v Mazdini ponudbi. CX-60 je občutno večji od modela CX-5, ki ga bodo Japonci seveda še naprej prodajali. Ta SUV je dolg 4,74 metra in širok 1,89 metra. Oblikovno je pričakovano izpeljava preostalih Mazdinih modelov, čeprav pomeni evolucijo oblikovalskega jezika Kodo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

V Sloveniji jih bo polovica s priključnim hibridom

Obenem je CX-60 prvi znamkin model z vgrajenim priključnim hibridom. Obenem je to tudi najmočnejši njihov model, kar so jih kadarkoli izdelali. Priključni hibrid sestavljata 2,5-litrski bencinski atmosferski motor in dodatni stokilovatni elektromotor, ki skupno zagotavljata 241 kilovatov (327 "konjev") in 500 njutonmetrov sistemske moči. Električna energija se hrani v bateriji z zmogljivostjo 17,8 kilovatne ure, kar naj bi po uradnih podatkih zagotavljalo električni doseg okrog 60 kilometrov. Do sto kilometrov na uro športni terenec pospešil v 5,8 sekunde, na električno energijo se vozi do 140 kilometrov na uro in doseže najvišjo hitrost 200 kilometrov na uro.

Čeprav gre za dva prostorninsko velika motorja, bencinski je trilitrski, dizelski 3,3-litrski, so pri Mazdi njuno delovanje podprli z 48-voltnim blagim hibridom. Bencinski motor bo na voljo enkrat prihodnje leto, za dizelskega pa se kupci lahko odločijo že danes, a bodo prve dobave vozil s tem motorjem februarja prihodnje leto. Dizelski in priključni hibrid si bosta pri nas razdelila polovico kupcev.

Je pa sila zanimiv dizelski motor tudi z vidika zmogljivosti. Pri šibkejšem je 450 njutonmetrov navora na voljo že pri 1.400 vrtljajih, pri močnejšem pa 550 njutonmetrov navora pri 1.500 vrtljajih. Poraba se po podatkih tovarne ustavi pri 4,9 oziroma 5,3 litra, kar je pravzaprav vrhunski dosežek, če bo tudi v praksi številka vsaj približno podobna. Tudi izpusti ogljikovega dioksida so zelo nizki in primerljivi z bistveno manjšimi športnimi terenci. Tudi tukaj tovarna trdi, da šibkejši dizelski motor v zrak izpusti le 127 gramov CO2 na 100 prevoženih kilometrov oziroma 139 pri močnejši različici 3,3-litrskega dizelskega šestvaljnika.

Avto prepozna voznika in nastavi notranjost po njegovih zahtevah



CX-60 ima lahko vgrajen sistem za samodejno prilagajanje sedežev, ki se zanaša na kamere v kabini, voznik pa mora v multimedijski sistem vnesti svoje podatke. Ko voznik sede za volan, ga kamera prepozna in nastavi več kot 250 postavk v avtomobilu po njegovih željah. Tako sistem samodejno pravilno nastavi sedež, volan in tudi ogledala. Še več, kamera prepozna različne obraze, zato sistem samodejno, glede na voznika, spremeni nastavitve, spremenijo pa se tudi nastavitve multimedije in prezračevanja. Poveže se s telefonom, nastavi ambientalno osvetlitev, glasbo in že mnogo drugih stvari.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Ena od boljših notranjosti

Japonci so znani po svojem načelu Ma. Ta poudarja lepoto praznega prostora, zato temu načelu sledi tudi Mazda in je voznikov prostor osredotočen na uporabnost. Veliko je odličnih materialov, pri najboljšem paketu opreme takumi je v notranjosti tudi javorjev les, deli notranjosti pa so stkani iz tkanine, ki s šivi in podobo spominja na kimono.

Fizična stikala ostajajo pomemben dejavnik v tej prečiščeni potniški kabini. Ostaja tudi vrtljivo stikalo, ki je daleč najbolj uporaben in varen način premikanja ter iskanja informacij po multimedijskem središču. Zaslon je sicer na dotik, a ga med vožnjo ne moremo upravljati z dotikom, temveč le z vrtljivim stikalom. Novi so tudi pregledni digitalni merilniki, priključni hibrid ima vgrajeni tudi dve 220-voltni šuko vtičnici. Prostora na zadnji klopi je dovolj za prevoz dveh ali treh odraslih oseb. Za naša kolena je ostalo slabih 10 centimetrov prostora. Prtljažni prostor ni med največjimi, a je vseeno dovolj velik za družinsko rabo. Ima 570 litrov prostornine.

Letos 20, prihodnje leto 70

Pri uvozniku so priznali, da je za njima sila naporno leto. Prodajno so želeli nadgraditi pretekla leta, a težave z dobavo in zmanjšano proizvodnjo so v Slovenijo pripeljale manj Mazdinih avtov, kot bi jih lahko prodali. V lanskem letu so prodali 800 avtov, v letošnjem letu pa bodo prodali med 650 in 700 avtov. Če bi vse potekalo normalno in bi lahko pripeljali več avtomobilov, bi jih v letošnjem letu prodali med 1.200 in 1.300, a žal je to nova realnost in manjši trgi dobijo na voljo manjše število avtomobilov. Med 700 avti bo 20 modelov CX-60, prihodnje leto pa se bo ta številka dvignila na okoli 70.

Še nekaj besed o cenah. Za bencinsko različico cen še ni, so pa na voljo za obe dizelski izbiri in priključni hibrid. Vstop v svet CX-60 je mogoč ob plačilu vsaj 48 tisoč evrov, kolikor stanejo šibkejši dizelski motor, samodejni menjalnik in paket opreme prime-line. Pet tisočakov je dražji močnejši dizelski motor, a je na voljo izključno s štirikolesnim pogonom. Prav tako je zanimivo, da doplačilo za priključni hibrid ni tako veliko kot pri nekaterih tekmecih. Cena za priključno-hibridni pogon se začne pri 54 tisoč evrih.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman