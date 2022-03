Novo avtomobilsko slovo: Renault ustavil ta model

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault je prenehal izdelovati talismana in tako se z avtomobilskega trga poslavljata še ena klasična limuzina in karavan.

Renault je proizvodnjo talismana končal konec februarja in tako iz ponudbe umaknil še enega izmed svojih modelov. Ukinili so tako limuzinsko kot karavansko izvedbo talismana. Francozi so ta avtomobil začeli izdelovati leta 2015. Renault je z zdajšnjo generacijo podobno ustavil tudi karavansko izvedbo clia. Naslednike talismana bo Renault ponudil predvsem prek športnih terencev.

Slabe napovedi za klasične limuzine

Renaultova odločitev je le ena v seriji podobnih napovedi tudi z naslova drugih proizvajalcev, ki namesto limuzin in karavanov dajejo prednost športnim terencem. Tako bo predvidoma volkswagen passat ostal v prihodnje na voljo le še kot karavan, Ford v Evropi ne bo več ponujal modela mondeo, tudi Citroënov C5 se je karoserijsko močno preoblikoval v nekakšnega karavanskega križanca. Za zdaj s ponudbo limuzin in karavanov ostaja peugeot 508, enako tudi toyota camry.