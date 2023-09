Novinci iz Kitajske: tako stavbo so si zamislili v Munchnu #foto

HiPhi je mlada avtomobilska znamka iz Kitajske, ki je tam že odprla več kot sto svojih razstavišč oziroma "hubov". Prvega takega so zdaj odprli tudi v Evropi, in sicer v sklopu letališča v Munchnu. Tam bo mogoče pobližje spoznati njihove avtomobile, to so modeli X, Z in Y.

Za Munchnom bodo podoben "hub" odprli v Oslu in nato še v nadaljnjih evropskih mestih. Prednost bodo imele države z višjim deležem električnih vozil, saj je večina kitajskih znamk usmerjena prav v ta del avtomobilskega trga. V Nemčiji in na Norveškem je tako že mogoče naročiti hiphija X in Z, model Y pa bodo začeli prodajati do konca letošnjega leta.

Prvima dvema se že letos pridruži še tretji avtomobil

HiPhi je najuspešnejša kitajska premijska znamka. Model Z je limuzina GT s sistemsko močjo 494 kilovatov, baterija s kapaciteto 120 kilovatnih ur pa po WLTP zadošča za doseg do 555 kilometrov. Model X je luksuzni športni terenec. Kitajci, ki jih v Evropi sicer vodi soustanovitelj podjetja Mark Stanton, si veliko obetajo tudi od modela Y. Osnovna baterija bo imela kapaciteto 76, večja pa 115 kilovatnih ur. Na Kitajskem so avgusta kupcem prodali tisoč modelov Y.

V Nemčiji stane hiphi X od 109 tisoč evrov naprej, hiphi Z pa od 105 tisoč evrov naprej.

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi