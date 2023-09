Včeraj v Münchnu: dvakrat več Kitajcev kot nazadnje #foto

Po pričakovanju so v ospredju mobilnostne razstave IAA v Münchnu predvsem novi električni avtomobili ali pa koncepti, ki jih napovedujejo. Rdeča nit so novi proizvajalci, ki v Evropo prav v obdobju razmaha elektromobilnosti prihajajo z največjimi apetiti.

Tako se je v Münchnu s prenovljenim modelom 3 pojavila Tesla, ki se na avtomobilske razstave nikoli ni kaj prida ozirala, enako so na Bavarskem tudi predstavniki številnih kitajskih znamk. Nekatere so bolj, nekatere manj znane, vse pa želijo odrezati kos pogače na evropskem avtomobilskem trgu. Do konca desetletja bi lahko njihov tržni delež že postal pomemben in trn v peti velikoserijskih evropskih avtomobilskih znamk. Tehnološko so že zdaj pri električnih vozilih korak pred Evropejci.

"Kitajski proizvajalci so zelo konkurenčni. Mislim, da so generacijo pred nami. Ta zaostanek moramo hitro ujeti," je v Münchnu povedal Luca De Meo, predsednik Renaulta. Ena od ključnih prednosti kitajskih znamk so tudi nižje cene, kar je zasluga tako cenejše delovne sile kot predvsem nadzora nad dobavami baterij.

Foto: IAA Munchen

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so novi električni avtomobili pomenili 13 odstotkov vse avtomobilske prodaje v Evropi. V sedmih mesecih so Evropejci kupili 820 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo 55 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zato ne presenečajo ambicije Kitajcev: za zdaj je v Evropi najresneje zastopan MG Motors, v Münchnu pa so tudi BYD z novim modelom za Evropo - to je limuzina seal, potem xpeng - poznamo ga kot novega razvojnega partnerja Volkswagna, enako tudi premijski Honqi, pa Leapmotor, Dongfeng in še nekateri.

"Evropski osnovni trg avtomobilov bo izginil ali pa ga ne bodo upravljali evropski proizvajalci," je za Financial Times opozoril Oliver Zipse, izvršni direktor BMW.

Foto: IAA Munchen

Foto: IAA Munchen

"Pot do elektromobilnosti je kot maraton …"

Ti so doma razkrili enega od svojih najpomembnejših konceptov za prihodnje desetletje, enako pomembno platformo bo imel tudi Mercedes. Njihov izvršni direktor Ola Kallenius je pot do elektromobilnosti opisal kot maraton. "Trenutno smo šele na osmem ali devetem kilometru. Ostati je treba prilagodljiv in imeti jasno taktiko," je povedal Kallenius. Njihov koncept CLA napoveduje novo generacijo kompaktnih avtomobilov, med katerimi bo prvi Mercedesov neposredni odgovor na teslo model 3.

Med razstavljavci na IAA v Münchnu jih ima več kot 40 odstotkov svoj sedež v Aziji. V primerjavi s tem dogodkom iz leta 2021, prirejajo ga namreč bienalno, se je število kitajskih gostov na prizorišču podvojilo.

Foto: IAA Munchen

Foto: IAA Munchen

Foto: IAA Munchen

Čeprav je Renault z novim scenicom z vidika serijskih vozil, ne konceptov, poskrbel za eno od ključnih evropskih razkritij, so pod drobnogledom v Münchnu predvsem nemški avtomobilski proizvajalci. Zanje je prav Kitajska glavni trg, tam pa vsaj med električnimi avtomobili do zdaj nemške znamke niso uspešne. V Münchnu je BMW pokazal koncept prihodnjih električnih avtomobilov, enako je novo platformo in tudi že prvi avtomobil z nje pokazal Mercedes. Tudi to je bil le koncept, a menda blizu serijske oblike. Vsekakor je oddaljen še nekaj let.

Volkswagen ne odstopa od načrtov: leta 2033 v Evropi le še z električnimi modeli

Ko bo prišlo leto 2025, ki napoveduje v elektromobilnosti številne nove avtomobile in platforme, bo obenem nastopil tudi desetletni jubilej Volkswagnove dizelske afere. Ta je odločilno pospešila razmah razvoja električnih avtomobilov, ki ga je že nekaj let pred tem začela Tesla. Volkswagen je nato kot največji evropski avtomobilski proizvajalec nekaj let razvijal električno platformo MEB in imel nato s prvimi serijskimi avtomobili težave predvsem s programskimi rešitvami. Čeprav so letos naleteli na težave in morali zmanjšati obseg proizvodnje, ker naročil za električna vozila ni bilo dovolj, načrti ostajajo ambiciozni.

Do leta 2027 bo Volkswagen predstavil sedem novih električnih avtomobilov. Leta 2033 bodo v Evropi, tako so vsaj zatrdili v Münchnu, prodajali le še električne avtomobile. Torej dve leti pred razvpitim "letom 2035", ko konec prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji zahteva Evropska unija. Da bi se bolje prodajali, so napovedali več poudarka oblikovanju in tudi izrazitejših oblikovalskih ločnic med posameznimi znamkami koncerna.

Foto: IAA Munchen

Foto: IAA Munchen