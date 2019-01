Novi nissan leaf: Z enim polnjenjem že 350 km

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nissanov avtomobil nosi globalno ime leaf e+, razkrili so ga na sejmu CES v Las Vegasu. Nissan je predstavitev avtomobila sicer prestavil zaradi aretacije predsednika Carlosa Ghosna na Japonskem.

Nissan je z zamudo predstavil izboljšano različico električnega leafa, ki bo imel baterijo s kapaciteto 62 kilovatnih ur in s tem tudi več kot 300 kilometrov realnega dosega.

Nissan je lani predstavil prvi velikoserijski električni avtomobil, ki je bil iz vidika voznika v Sloveniji tudi vsakodnevno uporaben. Registrirali so jih 106, predvidoma letos pa na ceste prihaja tudi njegova precej bolj konkurenčna različica.

Bistvo je predvsem v večji bateriji, ki bo imela kapaciteto 62 kilovatnih ur. Na voljo bo tudi še osnovni leaf z zdajšnjo baterijo kapacitete 40 kilovatnih ur. Če sodimo po konkurenčnem Hyundaiu, ki svojo kono prav tako nudi s takima kapacitetama baterij, cenovna razlika med obema ne bo bistvena.

Leafov doseg se bo z večjo baterijo podaljšal za okrog 100 kilometrov. Če smo z osnovnim realno in v povprečju prevozili okrog 250 kilometrov, jih bo mogoče zdaj vsaj okrog 350. Doseg je zelo odvisen od konfiguracije cest, prav tako od navad voznika in seveda tudi vremenskih razmer.

Novost tudi zmogljivejši elektromotor in večja moč polnjenja

Ob predstavitvi avtomobila pri Nissanu niso omenjali izboljšanega (vodnega) hlajenja za baterijo, ki ob zaporednem hitrem polnjenju zdaj povzroči podaljševanje polnilnega časa. Zato pa bo imel novi leaf možnost polnjenja z močjo 70 kilovatov (s konicami do 100 kilovatov), kar ga poleg kapacitete baterije prav tako izenačuje z električno kono. Japonci so prav tako leafu povečali moč motorja in sicer z 110 na 160 kilovatov.

