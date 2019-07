Novi nissan juke: kaj vemo do zdaj? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Nissan

Zavit v črnino

Obe fotografiji ne razkrivata veliko, a prikazujeta prve obrise enega od najpomembnejših modelov za Nissan. Drzni dnevni žarometi LED so nameščeni nad okrogle žaromete, prav tako pa se vidi veliko masko hladilnika. Tudi računalniško osvetljevanje fotografije ne razkrije veliko. Očitno bo imel juke še plastične obrobe blatnikov in srebrno letvico v maski hladilnika.

Prav tako so skopi z informacijami pri Nissanu. Novi juke naj bi sledil oblikovni poti, ki jo je začrtal predhodnik. Pričakujemo lahko ostre linije, zelo pokončno postavljeno vetrobransko steklo in nabite boke. Križanec se bo preselil na koncernsko arhitekturo CMF (clio, captur), zato ga bodo verjetno poganjali novi motorji znamke: litrski in 1,3-litrski bencinar ter 1,5-litrski dizel.

Foto: Nissan