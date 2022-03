Novi in največji SUV iz Mazde, v Slovenijo še letos #foto

Mazda CX-60 je občutno večja od modela CX-5, ki jo bodo Japonci seveda še naprej prodajali. Večji športni terenec je dolg 4,74 metra in širok je 1,89 metra. Oblikovno je pričakovano izpeljava iz ostalih Mazdinih modelov, čeprav predstavlja evolucijo oblikovalskega jezika Kodo. To velja tako navzven kot v notranjosti, kjer ima CX-60 nekoliko večji zaslon na dotik in še boljše materiale. Sicer pa avtomobil ne odstopa od Mazdinih prepoznavnih elementov in to je kajpak dobra popotnica.

Foto: Mazda

V Evropo bo ta avtomobil najprej pripeljal s priključno-hibridnim pogonom in to je prvi tak pogon za Mazdo. Sestavili ga bodo iz 2,5-litrskega bencinskega atmosferskega motorja in dodatnega stokilovatnega elektromotorja, ki bosta skupno zagotavljala 241 kilovatov (327 “konjev”) in 500 njutonmetrov sistemske moči. Električna energija se bo hranila v bateriji s kapaciteto 17,8 kilovatne ure, kar naj bi po uradnih podatkih zagotavljalo električni doseg okrog 60 kilometrov. Do 100 kilometrov na uro bo športni terenec pospešil v 5,8 sekunde.

Ta hibrid bo po predvidevanjih Mazde predstavljal okrog dve tretjini prodaje v Evropo. Naknadno bosta v ponudbi še dva šestvaljnika in sicer 3,3-litrski dizelski in trilitrski bencinski motor.

Avtomobil naj bi v Sloveniji videli še pred koncem leta.

Foto: Mazda

