Čudežni dizel? Tako porabo zmore šest valjev. #foto

Foto: Gregor Pavšič Mazda s 3,3-litrskim dizelskim motorjem s šestimi valji in nizkim kompresijskim razmerjem nasprotuje skoraj vsem aktualnim avtomobilskim trendom. Motor ima veliko navora in moči, tudi zvok je prijeten, čeravno ne tako premijsko uglajen kot pri precej dražji nemški konkurenci. Velik športni terenec, dolg 4,7 metra in z vsaj 570 litri prostornine v prtljažniku, se bo z njim odlično znašel predvsem na avtocestah in kljub precej pozibavanju avtomobila (kar pa ni krivda motorja) tudi na podeželju. Le v mestu je lahko prednost na strani obstoječega Mazdinega priključnega hibrida. CX-60 še naprej prepriča s kakovostjo notranjosti in tudi ceno, ki kljub izdatno opremljenemu avtomobilu ne presega 60 tisoč evrov.

Palec gor: navor motorja, poraba, kakovost notranjosti, cena

Palec dol: razmerje velikost vozila-prostor zadaj, zibanje karoserije, zapleten sistem menjalnika

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Naj ponovimo: mazda CX-60 je največji športni terenec te japonske znamke, ki ga je mogoče kupiti v Evropi. Mazdin tekmec, kot je toyota highlander, je dolg 4,7 metra. Do zdaj smo ga že poznali v kombinaciji s priključnim hibridom, precej pompozno pa je Mazda vzporedno za ta avtomobil razvila še 3,3-litrski dizelski šestvaljni motor. Da, čeprav smo sredi leta 2023 in pri novih modelih skoraj vedno poročamo le še o polno ali pretežno elektrificiranih pogonih, so pri Mazdi (spet) naredili korak v nasprotno smer.

Energijsko izpopolnjeno delovanje (na podlagi manjše kompresije) takega motorja je razlog, da je Mazda ena redkih znamk, ki se normativov Euro 7 pretirano ne boji. Osnovna zamisel tako velikega motorja pa je tudi dokaj jasna: ponuditi večjo delovno prostornino, moč in predvsem navora za dokaj težek avtomobil. Če motorja med vožnjo večinoma ni treba polno obremenjevati, obenem pa ima z vgrajeno majhno baterijo še možnost "jadranja" ob spuščeni stopalki za plin, je poraba toliko nižja kot pri manjšem in ves čas skoraj povsem obremenjenem motorju. Manjša poraba pa seveda prinaša tudi nižje izpuste.

Izven mesta tudi velik športni terenec kot je CX-60 s šestvaljnim dizelskim motorjem porabi krepko pod šestimi litri goriva na sto kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Najprej je to žlahten zvok šestvaljnika, kakršnih danes v novih avtomobilih ni prav veliko. Predvsem ob zagonu motor ni tako uglajen kot pri premijskih tekmecih, pozneje pa poskrbi za zelo prijetno zvočno kuliso vožnje avtomobila.

Poraba na avtocesti in podeželju, dokler se vozimo znotraj omejitev hitrosti, se giblje od dobrih pet do morda šest litrov goriva na sto prevoženih kilometrov. Kdor bo po avtocesti vozil hitreje, ali pa na kljuko pritrdil težji tovor, bo porabo temu primerno dvignil vsaj za liter ali tudi dva. Ena ključnih prednosti motorja je navor motorja, ki znaša 550 njutonmetrov (Nm). To je 50 Nm več kot pri priključno hibridnem pogonu za tisti avtomobil.

Mazdin 3,3-litrski dizelski motor s šestimi valji ima moč 187 kilovatov (254 “konjev”) in 550 Nm navora. Do “stotice” pospeši v 7,4 sekunde in doseže najvišjo hitrost 219 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Če izvzamemo mesto ali predmestja, kjer se od enega do drugega semaforja pomikamo po polžje, je motor zaradi tega navora hitro odziven, pogon pa zelo zmogljiv. Treba je kar malo paziti, da desne stopalke ne pritisnemo z vso močjo – v tem primeru bo pospešek z mesta, seveda kljub dobro delujočemu osemstopenjskemu menjalniku, kar nekoliko preveč agresiven. Tudi zato je tak motor še posebej dober zunaj mesta, kjer se znatno zniža poraba in vožnja postane najprijetnejša.

CX-60 je tudi zaradi svoje velikosti zelo dober potovalni avtomobil. Prtljažnik je zelo velik – ima od 570 do 1.726 litrov prostornine, glede na velikost avtomobila pa bi morda na zadnji klopi pričakovali celo še nekaj več prostora. V nekaterih avtomobilih, pa ne električnih (ti lahko zavoljo manjšega motorja ponujajo več potniškega prostora), je bilo zadaj prostora za noge tudi še več. Medosna razdalja v CX-60 je namreč kar 2,8 metra.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Športni terenec ponuja veliko udobja za prav gotovo zmerno ceno, ki se tudi z višjimi paketi opreme ustavi pod mejo 60 tisočakov. Notranjost je odlična in na premijski ravni, česar smo od Mazde že vajeni.

Nekoliko zmoti dokaj zapleten sistem upravljanja prestavne ročice menjalnika, kar bi bilo prav gotovo mogoče poenostaviti, in dejstvo, da med vožnjo vmesnika Car Play ni mogoče upravljati z dotiki na zaslonu. Mazdin vmesnik med vožnjo namreč omogoča upravljanje le z vrtljivim gumbom med sprednjima sedežema, vmesnika, kot sta Car Play in Android Auto, pa izhajata iz klasičnih zaslonov na dotik. Prek vrtljivega gumba je vse to precej bolj zamudno.

Foto: Gregor Pavšič

CX-60 z zmogljivejšim dizelskim motorjem stane od slabih 52 tisoč evrov, v primerjavi s priključnim hibridom pa je cenejša za približno 2.500 evrov. Še cenejša je šibkejša različica enakega dizelskega motorja (54 "konjev" in dobrih pet tisočakov manj, ni pa štirikolesnega pogona).

Mazdin priključni hibrid sicer ni od muh, saj na primer zagotavlja tudi 327 "konjev" sistemske moči in v določenih primerih bi bil lahko ugodnejši od šestvaljnega dizla. Če je ta kot nalašč za avtocestne potovalne hitrosti, je priključno hibridni pogon veliko varčnejši in tudi za vožnjo prijetnejši v mestu in ob vsakodnevnih vožnjah do službe. Saj veste, počasna vožnja ob zgoščenem prometu uniči marsikateri sladkorček še tako mamljivega motorja. Poraba takega dizelskega motorja v mestu presega sedem litrov in kdor bi baterijo v priključnem hibridu polnil redno in izkoristil tistih nekaj deset električnih kilometrov, bi večino časa lahko dobro sobival tudi s tem pogonom. Cenovna razlika je vendarle dokaj majhna.

Na avtocesti in tudi podeželju oziroma onkraj tiste meje, ko v bateriji priključnega hibrida zmanjka elektrike, je prednost spet na strani dizelskega motorja. Šestvaljni dizel, pa naj bo v športnem terencu ali poltovornjaku, je gledano v celoti vselej odlična izbira. Želimo si lahko, da bi vsaj že tako nišna Mazda ta motor namenila tudi kateremu nekoliko manj nišnemu avtomobilu, kot je CX-60.