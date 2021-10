Novi EQA – vstopnica v svet električnih vozil Mercedes-EQ

Oglasno sporočilo

Električni Mercedesov SUV EQA dokazuje, da je z uporabo preizkušene arhitekture mogoče doseči odlično razmerje med zmogljivostjo, dosegom, ceno in stroški lastništva.

Zunanje mere ga postavljajo ob bok konvencionalnemu športnemu terencu Mercedes-Benz GLA, vendar prinaša oblikovne posebnosti, kot so črna maska, nove polne LED-luči, tudi zadnje LED-luči, ki so zdaj združene z LED-trakom. Ker gre za izdelek EQ, ima veliko modrih dodatkov, ki so zaščitni znak vozil znamke Mercedes-EQ. Poseben poudarek pri Mercedes EQA je na izjemni aerodinamiki. Skoraj popolnoma zaprto podvozje, posebej optimizirana kolesa in prilagojeni spojlerji na vozilu skrbijo za več električnih kilometrov in izolirano kabino, kjer potnikov ne bodo motili moteči šumi podvozja ali piša vetra.

Napreden kot najboljši mercedesi

Kabina je svetla in zračna. Potniki imajo občutek sedenja v večjem vozilu. Pohvalno je, da je mogoče pomično zadnjo klop podirati tridelno, v razmerju 40 : 20 : 40.

Posebnost v kabini so rožnato-zlati okrasni elementi in oblazinjenje, ključa za zagon električnega motorja pa lahko dobite v različnih barvah, enega v rožnati zanjo in drugega črno-srebrnega zanj. Digitalna armaturna plošča z najnovejšim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX ima posebno grafiko s prikazom funkcij električnega pogona. Za prijetno vzdušje na nočni vožnji skrbi ambientalna osvetlitev z izbiro 64 različnih barv.

Rodil se je popolnoma električni SUV, zasnovan za trajnostno mobilnost prihodnosti, v obliki kompaktnega, sodobnega EQA.

Pri varnosti Mercedes EQA ne sprejema kompromisov. Pametni pomočniki podpirajo voznika na številnih področjih. Standarden je pomočnik za zadrževanje vozila na voznem pasu, s sistemom DISTRONIC pa tudi sam zavira in speljuje v zastojih. Avtomobil v kritičnih situacijah zavira sam, tudi pred pešci in kolesarji. S pomočjo pametnega tempomata pa bo vožnja povsem nestresna, saj avtomobil samodejno ohranja varno razdaljo za vozilom spredaj in mu zaradi posega v električno podprt volan sledi tudi v ovinek.

Sedi se visoko in pokončno, kot je značilno za športnega terenca. Zaradi tega ni le udoben za vstop in izstop, ampak tudi izjemen v smislu preglednosti na vse strani.

Namesto vas načrtuje polnjenje baterije

Pri Mercedesu so se posvetili pametnim funkcijam, ki vozniku olajšajo potovanje in polnjenje baterije na poti. Vključuje program za pametno električno navigiranje, s katerim lahko voznik načrtuje najhitrejšo pot z vmesnim polnjenjem baterije. Pred polnjenjem baterijo ogreje ali ohladi, tako da je polnjenje čim bolj učinkovito in hitro, hkrati pa ne vpliva na življenjsko dobo baterije.

Mercedes sestavne dele, pogone vozil in polnjenje baterij modelov EQ, vključno z EQA, preizkuša v najbolj krutih razmerah. Tudi v izjemno hladnem vremenu na Švedskem.

Voznik na zaslonu spremlja topografske podatke in številne druge dejavnike na poti, vključno z vremenom ali slogom vožnje. Poleg tega imajo kupci dostop do omrežja s 450 tisoč polnilnimi točkami za izmenični in enosmerni tok v več kot 30 državah, vključno z omrežjem hitrih polnilnic Ionity, ki so na voljo tudi v Sloveniji.

Nadstandardno udobje zagotavlja samodejna klimatska naprava, ki lahko ogreje notranjost, še preden se sploh usedete za volan.

Navdušil bo tudi bolj dinamične voznike

Polna baterija zmogljivosti 66,5 kWh omogoča potovanja z dosegom do 486 km (cikel NEDC) oziroma 426 km (cikel WLTP). Večjo gospodarnost upravljanja električne energije omogoča uporaba toplotne črpalke. Serijsko ima vgrajen polnilnik z močjo 11 kW, serijsko pa tudi polnilnik DC, ki omogoča polnjenje na postaji z enosmernim tokom z največjo močjo do 100 kW. Ko jo priključite na polnilnik DC, jo v približno 30 minutah napolnite od 10 do 80 odstotkov.

Popolna razmerja zunanjosti in spektakularna notranjost postavljajo nova merila na področju električnih SUV-jev.

Električni pogon omogoča hipne pospeške v slogu športnih vozil. EQA poganja električni motor spredaj, pri močnejših različicah (EQA 300 4MATIC ter EQA 350 4MATIC) pa elektromotorja na obeh oseh, ki ob veliki moči in navoru zagotavljata učinkovit štirikolesni oprijem. EQA ohranja občutek vožnje na leteči preprogi, saj je na izbiro zračno vzmetenje, doživetje v vožnji pa je izredno tiho, saj so inženirji celoten električni pogon popolnoma izolirali od šasije, s tem pa preprečili vdor tresljajev ali hrupa v kabino. Prikrajšani ne boste niti za vleko prikolice z maso 750 kilogramov, pri tem pa sta v pomoč električna pomična vlečna naprava in stabilizacijski sistem.

