Nova zanimiva avtomobilska najdba v skednju #foto

Po 39 letih so iz zapuščenega skednja v Illinoisu odpeljali zadnji pontiac trans am, ki se je pojavil v filmu The Hunter (Lovec) in ga je vozil sloviti Steve McQueen.

Prvič po 39 letih je trans am iz filma The Hunter zagledal sončno svetlobo. Foto: Auto Classics

Čakajo ga boljši časi

Čeprav si nihče ni upal niti pomisliti, da bo film The Hunter (Lovec) iz leta 1980 zadnji McQueenov film, se je zgodilo ravno to. Z igranjem lovca na glave, ki ni bil odličen voznik in je ujel več kot pet tisoč nepridipravov v najetem pontiacu cam amu, je nekoliko pokvaril vtis vozniškega kralja Hollywooda.

Skupno so za potrebe filma izdelali šest avtomobilov. Dva izmed njih sta bila iz leta 1979 in sta imela pomembno vlogo v filmu. Oba naj bi bila uničena. Toda po skoraj 40 letih je bil eden izmed njiju najden v skednju v Illionoisu. Od tam ga je na sončno svetlobo zapeljal Calvin Riggs, lastnik podjetja Carlyle Motors, ki zdaj išče več informacij pri Pontiacu in ustvarjalcih filma.

Prvega razstrelili, drugi kot darovalec delov

Najdeni trans am je bil sicer le spremljevalec prvemu avtomobilu. McQueenov najeti avtomobil so ukradli in pozneje še Foto: Auto Classics razstrelili, a silovitost eksplozije ni bila dovolj dramatična za producenta. Zato so vzeli dele s pomožnega trans ama in zgodbo ponovili.

Pri snemanju filma je sodelovalo precej lokalnih prebivalcev. Eden izmed njih je bil Harold McQueen (ni bil v sorodu Stevom McQueenom). Prostovoljno je skrbel za prevoz filmskih avtov od seta do seta. Ko so vozila za potrebe snemanja uničili, jih je moral Harold McQueen odstraniti in odpeljati s svojim tovornjakom. Kot plačilo za njegove usluge je Paramount Pictures Haroldu dal v dar prvi uničeni trans am, drugega pa je moral odpeljati v Chicago k lokalnemu prodajalcu. Toda tam so zaradi stanja avtomobila zavrnili prevzem in avto je končal na smetišču.

Ker so se pri Pontiacu ustrašili, da bi Harold avtomobil popravil in znova postavil na cesto, so ga zahtevali nazaj. No, točno takšen je bil tudi njegov namen. Na koncu je avtomobil ostal zakopan v skednju, na njem niso postorili ničesar in so ga prvič odkrili šele zdaj. Harold je avtomobil prodal, na njem pa so še vedno vidni dokazi, da je bil uporabljen v filmu.

Foto: Auto Classics

Foto: Auto Classics