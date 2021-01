Nova strategija: Bo Renault res oživil dve stari imeni?

Vodstvo Renaulta bo v četrtek predstavilo novo strategijo družbe in med novimi avtomobili bi, za zdaj le po neuradnih informacijah, lahko videli tudi reinkarnacijo modelov renault 4 in renault 5 z električnim motorjem.

Luca de Meo uradno vodi Renault od lanskega julija. Foto: Renault Luca de Meo zdaj Renault vodi že skoraj pol leta in v četrtek bo predstavil strategijo novega poslovnega modela družbe, ki jo napovedujejo pod imenom "Renaulution". Ta bo reorganizaciji notranjega poslovanja Renaulta, ki so ga že predstavili septembra, osredotočena na ponudbo avtomobilov.

Renault se bo v tej strategiji posvetil novim produktom, je poročal Reuters. Sklicevali so se na vire blizu francoskega proizvajalca in navedli, da bo Renault obudil imena dveh nekdanjih modelov. To bosta renault 4L - tudi v Sloveniji zelo dobro poznana "katrca" in renault 5. Oba avtomobila bi v tem primeru dobila električni pogon in moderno obliko.

Spomini na renaulta 4 in 5 so živi tudi v Sloveniji

Model 4L so pri Renaultu izdelovali med leti 1961 in 1994 (zadnje so izdelali v novomeškem Revozu), skupno pa so jih izdelali več kot osem milijonov. Model renault 5 so v dveh generacijah izdelovali od leta 1972 do 1996, naposled pa je ta avtomobil zamenjal model clio.

Za zdaj dodatnih podatkov ni na voljo, pri Renaultu pa Reutersovih navedb niso želeli komentirati. Za oba napovedana avtomobila bi lahko uporabili obstoječo zoejevo platformo ali pa tudi lani razkrito platformo CMF-EV, na kateri bo nastal tudi napovedani električni crossover - za zdaj znan kot koncept megane eVision.

Strategija Renaulution bi lahko tudi ugasnila nekaj tradicionalnih Renaultovih modelov (v Sloveniji na primer ne prodajajo več espacea), dodatne električne modele pa lahko pričakuje tudi njihova športno usmerjena podznamka Alpine.