Oster odziv sindikata: take tovarne Renault še ni imel

Renault avtomobile v Flinsu izdeluje vse od leta 1952 in s tamkajšnjih proizvodnih linij je prišlo že 20 različnih modelov. Toda pri Renaultu zdaj trdijo, da je status quo postal nevzdržen in da morajo tovarni postopno dati nov namen.

Trenutno v tej tovarni izdelujejo električnega renaulta zoeja in nissan micro. Proizvodnjo zoeja bodo predvidoma preselili na sever Francije v Douai, prihodnje električne avtomobile pa bodo izdelovali izven Francije, je poročal Autonews Europe.

Foto: Reuters

Med leti 2021 in 2024 jo bodo preuredili za druge potrebe, ki ne bodo več neposredno povezane s proizvodnjo avtomobilov. Tam bodo reciklirali baterije lastnih električnih vozil, prav tako se bodo ukvarjali z obnovo rabljenih avtomobilov.

Letno bodo lahko reciklirali 10 tisoč vozil. Na pomoč jim bodo tudi tiskalniki 3D, s katerimi bodo lahko izdelovali nadomestne dele starejših modelov in tako skrbeli za njihovo obnovo.

Preureditev tovarne del večjega paketa optimizacije poslovanja

“Renault ne more uničiti proizvodnih kapacitet v Franciji in obenem prejemati državno podporo,” so se ostro odzvali pri sindikatu CFDT, kjer so nestrinjanje izkazali že pred tedni ob napovedi proizvodnje električne dacie spring na Kitajskem.

Odločitev o spremembi namembnosti tovarne v Flinsu, kjer pa bodo zaposlene prešolali in jih do leta 2030 zaposlili tri tisoč, je sledila napovedi o zmanjšanju števila zaposlenih za 4.600 ljudi - posledica rekordne 7,3-milijarde evrov visoke izgube v prvem letošnjem polletju.