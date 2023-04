Nova doba avtomobilske proizvodnje: svež pristop k vzdrževanju vozil

Za dolgo življenjsko dobo svojega jeklenega konjička moramo avtomobil redno vzdrževati. Pravočasno servisiranje naj vključuje pregled obrabljenih delov, pnevmatik, menjavo olja in filtrov, zavorne tekočine in zavornih oblog ter drugih pomembnih komponent, kot so akumulator, alternator in hladilni sistem. Strokovnjaki nam priporočajo, da se vedno odločimo za originalne rezervne ali nadomestne dele. Ključno je, da uporabimo kakovostne nadomestne dele, na voljo pa imamo tudi obnovljene nadomestne dele.

Enako kakovostni deli, s katerimi veliko prihranimo

Obnovljeni nadomestni deli so enako kakovostni kot novi, vključujejo garancijo na material in storitev, predvsem pa nam omogočajo prihranke energije in surovin. Z nakupom originalnih in obnovljenih nadomestnih delov se lahko izognemo marsikateri težavi, zato je pametno vozilo pripeljati na pooblaščene servise, ki zagotavljajo visoko kakovost in sledljivost nadomestnih delov.

Nadomestne dele obnavljajo usposobljeni strokovnjaki, ki dele razstavijo, očistijo in zamenjajo obrabljene komponente z novimi. Nato dele ponovno sestavijo v nadzorovanih razmerah, pri čemer upoštevajo vse standarde kakovosti.

Tudi pri nadomestnih delih smo lahko trajnostni

Citroën spodbuja svoja prodajna mesta in servisne delavnice k bolj učinkovitemu ravnanju z odpadki, zato uvaja iniciative za razvrščanje in vrednotenje odpadkov. Foto: Citroën

Odločitev za obnovljene nadomestne dele ima tudi višje poslanstvo – pomaga nam, da naš življenjski slog postane bolj trajnostno naravnan. Skrb za okolje in zavezanost k prehodu v nizkoogljično družbo prežema vse pore naše družbe.

Avtomobilisti se že dolgo časa zavedajo, da morajo s svojimi dejanji pokazati, da si želijo aktivno ustvarjati boljšo prihodnost za prihodnje generacije. Nova vozila razvijajo v skladu z novimi trajnostnimi smernicami, vključujejo čiste tehnologije in zelene materiale, hkrati pa konkretno izvajajo načela krožnega gospodarstva.

Visoki cilji: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov Foto: Citroën Znano je, da avtomobilski promet (avtomobili in kombiji skupaj, vir: Evropska komisija) proizvedejo kar 15 odstotkov izpustov CO 2 v EU. EU se je pred 15 leti zavezala, da bo do leta 2020 svoje izpuste toplogrednih plinov znižala za 20 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Ocene kažejo, da so bili izpusti EU leta 2020 kar za 31 odstotkov nižji kot leta 1990, kar pomeni, da je bil cilj presežen za 11 odstotnih točk. Cilj EU za leto 2030, ki so ga zastavili v evropskih podnebnih pravilih, pa je vsaj 55-odstotno zmanjšanje izpustov glede na 1990.

SUSTAINera – projekt ponovne uporabe nadomestnih delov vozil za varovanje okolja

Citroënov cilj je v celoti reciklirati vsa vozila ob koncu njihove življenjske dobe. V ta namen so uvedli postopek za analiziranje življenjskega cikla avtomobila, v sklopu katerega merijo celoten vpliv vozil na okolje od njihove zasnove vse do uničenja. S tem sistemom lahko tudi ocenijo in izberejo materiale za prihodnja vozila. Foto: Citroën

K vsem ukrepom, ki bodo Evropo spremenili v podnebno nevtralno celino, lahko prištejemo tudi prizadevanja avtomobilistov, da bi delovali čim bolj trajnostno in prijazno do okolja.

Tudi na servisih Citroën so kot ponudniki izdelkov in storitev v avtomobilski panogi zavezani k trajnostnim praksam – ne samo pri proizvodnji električnih vozil, ampak tudi pri vzdrževanju vozila.

Tako so strankam servisov Citroën na voljo reciklirani avtomobilski deli, ki so del koncepta SUSTAINera in na področju krožnega gospodarstva spodbujajo novo dobo trajnostne proizvodnje in potrošnje.

Oznaka velja za avtomobilske dele in dodatke ter predstavlja nov pristop k vzdrževanju in popravilu vozil. Serviserji Citroën pri svojem delu že ponujajo bogat nabor obnovljenih, popravljenih ali rabljenih rezervnih delov, medtem ko izrabljene dele pošiljajo nazaj v tovarno Stellantisa.

Deli, za katere porabimo manj energije in surovin Ali ste vedeli, da obnovljeni deli omogočajo do 50 odstotkov manj porabe energije pri proizvodnji in do 80 odstotkov manjšo porabo surovin? Kot zagotavlja Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov za C Automobil Import, d. o. o. in P Automobil, d. o. o., so ti deli enako kakovostni, hkrati pa z njimi vsi prispevamo k ohranjanju okolja. "Zagotavljanje kakovosti ponovno uporabljenih delov omogoča, da lahko te nadomestne dele serviserji uporabijo tudi za popravila vozil v času veljavne tovarniške garancije ali jamstva. Skupaj vstopamo v novo obdobje trajnosti, ki ustvarja boljšo prihodnost za naš planet," je dodal Tomaž Kukovec. "Na pooblaščenih servisih Citroën se od drugih razlikujejo predvsem po strokovnosti, obravnavi strank in nenehnem pridobivanju znanja, ki se v avtomobilski industriji zelo hitro spreminja in napreduje," pa je povedal Anže Vovk, vodja prodaje nadomestnih delov za C Automobil Import, d. o. o. in P Automobil Import, d. o. o. V letu 2022 so pooblaščeni Citroënovi serviserji največkrat naročili obnovljene motorje, vbrizgalne šobe, turbokompresorje, vztrajnike motorja, visokotlačne črpalke in EGR-ventile.

Katere dele obdržati in obnoviti?

Popravilo ali vsem znan izraz obnova temelji na tem, da se obrabljeni deli popravijo in ponovno vgradijo v vozila tam, kjer tehnologija stroškovno in kakovostno upraviči ta način ponovne uporabe. Foto: Citroën

Strategija krožnega gospodarstva obsega naslednje procese: ponovno izdelavo, popravilo, ponovno uporabo in recikliranje. Takšen sistem je ključen za ohranjanje in varovanje okolja.

Ponovna izdelava pomeni, da se vsi rabljeni, obrabljeni ali okvarjeni deli razstavijo, pregledajo in ponovno sestavijo, pri čemer se vse komponente, ki niso obrabljene, preprosto obdržijo in opravljajo svojo funkcijo še naprej. Primer takšnega procesa so polprevodniki, ki so zelo aktualni predvsem zaradi položaja s surovinami na trgu. V skupini Stellantis je trenutno na voljo 12 tisoč takšnih delov, večinoma elektronskih komponent, vključno s pogonskimi baterijami za električna vozila.

Ponovna uporaba zajema celotno področje nadomestnih delov, saj je na trgu na milijone sestavnih delov, ki so še v rabljenih vozilih in so še vedno v dobrem stanju. Lahko gre za poškodovana vozila, ki so izločena iz prometa, ali pa vozila, pri katerih zaradi okvar z ekonomskega vidika ne pride do popravila.

Zbranih in ponovno uporabljenih več kot milijon recikliranih delov

Recikliranje združuje vse naštete vrste ponovne uporabe, temelji pa na tem, da se tudi odpadki iz proizvodnje in vozila, ki niso več namenjena za vožnjo, ponovno vključijo v proizvodni proces, tako pa privarčujemo pri surovinah. Na tak način je bilo po podatkih skupine Stellantis v zadnjih šestih mesecih zbranih in ponovno uporabljenih več kot milijon recikliranih delov.

Glavni cilj je podaljšanje življenjske dobe vozil z ugodnejšimi nadomestnimi deli ter vračanje materiala in izrabljenih delov v proizvodnjo. To pomembno prispeva k skupnemu cilju: zmanjšanju onesnaževanja.