Nov začetek avta, ki ga izdelujejo v Novem mestu

Prenova: smart fortwo in forfour

Smart je zdaj še uradno postal prvi velikoserijski proizvajalec vozil, ki bo izdeloval izključno električna vozila. Pred začetkom avtosalona v Frankfurtu je Smart pokazal prenovljena modela fortwo in forfour. Prvič se malčka med seboj na videz malenkost razlikujeta, hkrati pa sta oba tehnološko posodobljena.

Bo proizvodnja ostala v Revozu?

Sestrska znamka Mercedes-Benza že od leta 2007 pri vsakem svojem modelu ponuja tudi električno različico, zato imajo z elektromobilnostjo precej izkušenj. Leta 2018 so zaradi spreminjajočih se zahtev kupcev naznanili, da bodo postali proizvajalec izključno električnih avtov. To se bo zgodilo s prihodom prenovljenih modelov fortwo in forfour, ki ju bodo predstavili na avtosalonu v Frankfurtu.

To je pomembna novica tudi za novomeški Revoz, kjer izdelujejo model forfour. Čeprav bratski twingo ni na voljo v električni različici, bodo v Novem mestu nadaljevali proizvodnjo. Za koliko časa, za zdaj še ni znano. Mercedes-Benz je namreč sklenil posel s kitajskim podjetjem Geely, proizvodnja obeh električnih modelov pa se bo leta 2022 začela na Kitajskem. Ali bo Revoz po tem ohranil proizvodnjo, za zdaj še ni znano. Na letni ravni namreč v Novem mestu izdelajo okoli 45 tisoč modelov forfour, od tega je blizu 5.000 električnih.

Prvič se med seboj na videz razlikujeta

Radikalno preprost - tako je novo vizualno podobo obeh modelov opisal vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu Gorden Wagener. Vsekakor gre za evolucijo videza. Sprednjo masko so pomaknili nekoliko nižje in jo povečali.

Prvič se sprednji del med modeloma razlikuje. Štirisedežni forfour ima nekoliko bolj dinamično oblikovan nos, pri obeh pa je na zadku mogoče najti žaromete v tehnologiji LED. Sprednji polni žarometi LED so na seznamu dodatne opreme.

Ostaja izključno mestni električni malček

Tako kot pri predhodniku ima elektromotor 60 kilovatov in 160 njutonmetrov navora. To je dovolj za maksimalno hitrost 130 kilometrov na uro. Baterija z zmogljivostjo 17,6 kilovatne ure poskrbi za 159-kilometrski doseg po merilnem ciklu NEDC.

Zaradi majhne kapacitete baterije se prek domače vtičnice napolni v treh urah in pol, s pomočjo opcijskega 22-kilovatnega polnilca pa se do 80 odstotkov napolni v manj kot štiridesetih minutah. Avtomobil še vedno ne nudi možnosti polnjenja prek enosmernega toka (DC).