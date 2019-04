Udarec za Revoz: smarte bodo izdelovali Kitajci

V Revozu izdelajo 45.000 smartovih modelov forfour. Foto: Vlada RS

Kaj to pomeni za Revoz?

V četrtek prejšnji teden sta Daimler in Geely podpisala pogodbo in bosta poskusila s skupnimi močmi pripeljati znamko Smart v zelene številke. Poleg dogovora se bo znamka čimhitreje prelevila v proizvajalca izključno električnih avtomobilov, ki jih bodo od leta 2022 pričeli prodajati na Kitajskem. Prav tako se bo tja preselila proizvodnja novih modelov. Do prihoda nove generacije obeh Smartovih modelov, bodo pri Daimlerju nadaljevali s proizvodnjo v novomeškem Revozu.

''Novica, ki jo je objavil Daimler, se nanaša na proizvodnjo smartov od leta 2020 dalje. V zvezi s tem v Revozu nimamo nobenih informacij in novice tudi ne moremo komentirati. Prav tako ne prihodnosti sodelovanja Renaulta in Smarta pri bodočih modelih twingo in smart,'' so na naše vprašanje kaj prehod proizvodnje na Kitajsko pomeni za Revoz in kako bodo nadomestili luknjo v proizvodnji. Na letni ravni namreč v Novem Mestu izdelajo okoli 45 tisoč modelov forfour, od tega je blizu 5.000 električnih.

Država bo dala šest milijonov, nazaj bi jih v treh letih neposredno dobila 14

Renault namerava v okviru projekta v stavbe vložiti 4,2 milijona evrov, v nakup novih strojev in opreme pa 85,8 milijona evrov. Kot so prek družbenega omrežja Twitter ob koncu prejšnjega leta sporočili v vladnem uradu za komuniciranje, pričakujejo z novo naložbo v Novem mestu 75 delovnih mest in pomemben dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Finančna spodbuda se bo državi po navedbah ministrstva za gospodarstvo večkratno povrnila, saj bo Revoz v treh letih samo iz naslova davkov in prispevkov pri izplačilu plač predvidoma prispeval dobrih 14 milijonov evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta za državo pa naj bi dosegli dobrih 834 milijonov evrov.