Nov spektakel na Gorjancih: zasedba odlična tudi letos

Gorjanci so eno najbolj tradicionalnih prizorišč avtomobilskega športa, in čeprav je bil tekmovalni odsek ceste med Težko vodo proti Metliki večkrat delež tudi kritik, je tekmovalna proga odlična in polna izzivov. Organizatorji iz vrst AMD Novo mesto so letos prejeli 89 prijav. Udeležba številčno ni rekordna, je pa zato zelo kakovostna. In to kljub temu, da bo moral dirko zaradi karantene (covid-19) izpustiti lanski zmagovalec Patrik Zajelšnik. Gorjanci sicer gostijo tretjo gorsko dirko za DP pod okriljem zveze AŠ2005.