Nov rekord: To je najdražji avtomobil z dražbe

Na prestižno dražbo RM Sotheby's v Pebble Beachu so pripeljali enega najboljših primerkov ferrarija 250 GTO. Ima serijsko številko 3 med sicer skupno 36 izdelanimi avtomobili, ki večinoma veljajo za najdražje in najbolj zaželene avtomobile na svetu.

Izklicna cena kar 35 milijonov dolarjev

Pričakovanja lastnikov in organizatorjev dražbe so se hitro potrdila. Izklicna cena 35 milijonov ameriških dolarjev je pritegnila tri kupce, ki so višali ceno vse do končnih 48,2 milijona dolarjev. Za dobre tri milijone so celo presegli začetna pričakovanja.

Rdeči ferrari 250 GTO z zaporedno številko 3 (uradna oznaka 3413 GT) je nov najdražji avtomobil, ki so ga prodali na uradni dražbi. Pohvali se lahko s popolno dokumentacijo, odličnim stanjem in tudi novo Scagliettijevo karoserijo. To je dobil, čeprav avtomobila različni vozniki niso nikoli razbili. Njegov prvi voznik je bl Phil Hill na slavni dirki Targa Florio leta 1962.

Ko je avtomobil leta 2000 zadnjič menjal lastnika, so ga prodali le za sedem milijonov dolarjev. Od takrat je njegova vrednost torej narasla za vrtoglavih 40 milijonov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's