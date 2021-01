Decembra so Norvežani zabeležili novi mesečni rekord prodaje električnih avtomobilov. To je bila neposredna posledica dobave nekaj tisoč Teslinih avtomobilov (dobave teh vozil so med meseci zelo neenakomerne). Norvežani so decembra kupili 17.910 novih avtomobilov, med temi jih je bilo 13.718 povsem električnih. Ob tem so kupili še 4.192 priključnih hibridov.

Več kot polovica lani prodanih avtomobilov povsem električnih

Na letni ravni je Norveška postala prva država, kjer so vozniki kupili več električnih avtomobilov kot klasičnih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem. Delež električnih avtomobilov je znašal 54,3 odstotka. Če temu dodamo še vse priključne hibride, je delež novih avtomobilov s polnilnim kablom znašal kar dve tretjini (74,8 odstotka).

Skupno so Norvežani lani kupili 105.704 novih avtomobilov. Električnih je bilo torej 76.800 (27 odstotkov več kot 2019), priključnih hibridov pa 28.904 (50 odstotkov več kot 2019).

Norveška je sicer izstopajoči primer. Njihovi prodani električni avtomobili predstavljajo več kot desetino vseh prodanih avtov v Evropi, kjer je delež povsem novih električnih avtomobilov štiriodstoten. V Sloveniji je lani delež povsem električnih vozil znašal 2,6 odstotka.

Med posameznimi modeli so bili na vrhu audi e-tron quattro (9.227), tesla model 3 (7.770) in volkswagen ID.3 (7.754). Sledili so nissan leaf, hyundai kona in MG ZS EV.