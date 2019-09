Nov koncept Cupre: to je tavascan #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sistemska moč pogona 225 kilovatov

Cupra je spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavila koncept avtomobila formentor (v prodajo gre prihodnje leto), tokrat pa so se osredotočili na povsem električno gnani crossover. Avtomobil poganjata dva elektromotorja (eden na sprednji in drugi na zadnji osi), ki zagotavljata sistemsko moč 225 kilovatov. Do 100 kilometrov na uro bo tavascan pospešil v 6,5 sekunde.

Vozilo izhaja z Volkswagnove nove električne platforme MEB. Ima baterijo z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur, kar po standardu WLTP zagotavlja uradnih 450 kilometrov dosega.

Za zdaj ni znano, kdaj bi lahko cupro tavascana videli na cestah.

Foto: Cupra

Foto: Cupra

Foto: Cupra

Foto: Cupra