Resno opozorilo: višje carine lahko ogrozijo trdnost Cupre

Medtem ko so včeraj pri Cupri ponosno razkrili svoj novi model terramar, so vzporedno izrekli tudi resno bojazen v povezavi z njihovo drugo pomembno novostjo, električnim tavascanom.

Cupra niza dobre prodajne rezultate, a finančna stabilnost družbe je v marsičem povezana prav z električnim modelom. Ta bo pomemben za nižanje povprečnega izpusta CO2, saj Cupra stavi na klasične motorje in ima v prodaji le manjši del priključnih hibridov. Če izpustov ne bodo znižali, jih čakajo visoke kazni za vsak prodani avtomobil.

Tematika je povezana z dejstvom, da namerava Cupra tavascana izdelovati na Kitajskem. Zato so tudi izpeljali večjo investicijo v tovarno v Anhuiju, kjer ima Volkswagen tovarno v skupnem lastništvu s kitajsko družbo JAC Automobile Group.

Bistveno višje carine bi onemogočile tascana

Zaradi kitajskega porekla pa tavascana čakajo napovedane višje uvozne carine.

Izhodiščna cena za tavascana bo okrog 52 tisoč evrov. Če bi carine z deset povečali za dodatnih 21,3 odstotka, kar je trenutno napovedano za Cuprino znamko, bi to pod vprašaj postavilo smiselnost modela, je za Reuters v Barceloni povedal Cuprin izvršni direktor Wayne Griffiths.

"To bi ogrozilo finančno stabilnost celotnega podjetja. Višje carine so si zamislili kot zaščito evropske avtomobilske industrije, a za nas ima to povsem nasprotni učinek," je dejal Griffiths.

Cupra se lahko pogaja za nižje carine, kar je že uspelo Tesli

Za Cupro so najprej napovedali celo 38,1-odstotne dodatne carine, ki so jih nato zmanjšali na 21,3 odstotka. Proizvajalci sicer lahko zahtevajo dodatno obravnavo in prilagoditev povišanja carin. To je na primer že uspelo Tesli, ki je povečanje carin omejila na dodatnih devet odstotkov. Pri Cupri bodo stavili prav na tako možnost in pri tem upali na racionalnost birokratov v Bruslju.