Nov davek: avto "pod kozolcem" bo udaril po žepu

Kdor neregistriranega avtomobila ne bo pravočasno razgradil oz ga vnovič registriral, bo od 1. aprila moral plačati nov davek. Foto: Gašper Pirman

1. aprila 2018 bo začel veljati Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki uvaja dajatev za odjavljeno vozilo. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali ga predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Letno se s cest poslovi 80 tisoč vozil

Letno se v Sloveniji po podatkih infrastrukturnega ministrstva iz prometa izloči okrog 80 tisoč vozil. Razgradnja starega vozila je za lastnika brezplačna. Na ministrstvu za infrastrukturo poudarjajo, da želijo preprečiti divja odlagališča odsluženih avtomobilov in se s tem izogniti tudi dodatnemu onesnaževanju okolja.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Za avtomobil pod kozolcem bo treba plačati vsaj 25 evrov letno

Kdor v enem letu od odjave vozila ne bo poskrbel za prenos lastništva, bo na svoje vozilo plačal davek. Ta bo znašal 25 odstotkov letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu, a ne manj kot 25 evrov. Za vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, se plača dajatev za odjavljeno vozilo po kategorijah, in sicer za M1 vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža in N1 vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone 25 evrov, za L2e trikolesna vozila pa 20 evrov.

Dajatev bo treba plačati enkrat leto, a največ za obdobje desetih let. Plačati ni treba takrat, ko lastnik avtomobil razgradi, prenese lastništvo, dokaže registracijo v tuji državi, če so mu vozilo ukradli, če ima status starodobnika in podobno.

Kdo bo plačeval dajatev na odjavljeno vozilo?

Tisti lastniki vozil, katerih vozila so registrirana za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom (8+1), lastniki vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in lastniki trikolesnih vozil (kategorije M1, N1 in L2e).