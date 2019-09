Nori vlak v Švici: razgledna ploščad za čudovite Alpe #foto

Prihodnje leto bo na železniške tire v švicarskem kantonu Vaud, ob robu bernskih Alp, zapeljal nov vlak, ki so ga oblikovali pri slavni avtomobilski oblikovalski hiši Pininfarina. Turisti bodo skozi ogromna stekla lahko občudovali prečudovite razglede in uživali v brezskrbnem potovalnem udobju.

Foto: Automobili Pininfarina

Italijanski smisel za oblikovanje in švicarska natančnost

Švicarji so svetu poznani po marsikateri lastnosti. Ena izmed njih je nedvomno skoraj kirurška natančnost njihovih vlakov, ki so znani po svoji točnosti. Po drugi strani Italijani zagotovo ne blestijo v točnosti, vendar jih odlikuje izjemna zmožnost ustvarjanja brezčasnih oblikovnih presežkov. Od decembra prihodnje leto bodo obiskovalci švicarskih Alp lahko uživali v obojem. Slavni oblikovalski studio Pininfarina je namreč pomagal preoblikovati vlak Goldenpass Express, ki bo prve potnike zapeljal decembra prihodnje leto.

Čeprav so pri Pininfarini poznani predvsem avtomobilskemu svetu, saj so bili eni ključnih pri oblikovanju legendarnih ferrarijev (F40, testarossa, GTO, daytona in drugih), so v zadnjih desetletjih sodelovali pri številnih različnih projektih. Izkušnje imajo pri oblikovanju avtobusov, tramvajev, zasebnih letal in tudi koles. Goldenpass express je zadnji izdelek italijanskega podjetja, ki bo povezoval tri izjemno priljubljene turistične destinacije Montreux, Gstaad in Interlaken.

Velika stekla za izjemne razglede

Da ne gre za običajen vlak, priča že pogled na prvi dve računalniško ustvarjeni fotografiji. Železniško podjetje MOB (Montreux Oberland Bernese) bo 13. decembra prihodnje leto prve potnike zapeljalo po progi vrtoglavih razgledov. Zaradi ogromnih steklenih površin, ki se raztezajo do vrha vlaka, bodo potniki lahko občudovali naravo v tako rekoč vseh smereh.

Še več, oblikovalci so poskrbeli tudi za najmanjše pozornosti. Steklo ne bo zmotilo potnikov, ki bodo fotografirali zunanji svet. Pri Pininfarini so namreč pri oblikovanju uporabili posebno steklo, ki je bolj prepustno za mobilni signal. Fotografije bodo tako lahko brez omejitev ali izgub signala objavljali na družbenih omrežjih. Ker na teh fotografij nihče ne želi videti svetlobnih odbojev, so prilagodili smer osvetlitve. Zaradi tega v steklih ni svetlobnega odboja, okolica na fotografijah pa bo brez različnih motenj.

Foto: Automobili Pininfarina

Zadovoljiti potrebe milenijcev in hkrati dosegati varnostne standarde

Poleg potovalnega svetišča, ustvarjenega za milenijce, so morali pri Pininfarini upoštevati zahtevne varnostne standarde. Zaradi tega so morali pozabiti na ogromno stekleno kupolo na nosu vlaka, ki je krasila dozdajšnji model. Voznik je v tem primeru sedel v majhni kabini nad to razgledno ploščadjo in prek kamer nadziral okolico vlaka. Goldenpass Express ima zato spredaj nameščeno manjše steklo in velike podporne stebre. Zaradi tega so izboljšali varnost pri frontalnem trku.

Prostor VIP z vrtečimi se sedeži

Čeprav bo pogled naprej nekoliko omejen zaradi manjšega stekla, pa bodo potniki še vedno uživali v čudovitih razgledih s pomočjo Foto: Automobili Pininfarina nekoliko dvignjenega potniškega dela in ogromnih stekel. Tisti najbolj zahtevni bodo v kotičku VIP lahko sedeli na udobnih sedežih, ki se lahko zavrtijo za 180 stopinj.

Potnike pa bo poleg povečanega udobja in izboljšanega razgleda na okolico razveselil podatek, da zdaj na poti ne bo treba prestopati. Vlak je zmožen voziti tako na 10-centimetrski širini tirnic kot tudi na 14,3-centimetrski širini. Prej so zaradi drugačnih tirnic potniki vmes prestopiti na drug vlak, prilagodljivo podvozje novega vlaka pa potnikom omogoča neprekinjeno vožnjo od Montreuxa do Interlakna.

Letno se z vlakom prepeljejo skoraj štiri milijoni ljudi, zdaj pa bi radi z novim vlakom število potnikov še povečali. Leta 2021 želijo prepeljati kar 5,5 milijona ljudi.