Nore številke: že vsak tretji avto na svetu izdelan na Kitajskem

Iz raziskave zveze avtomobilskih proizvajalcev OICA je razvidno, da je že praktično tretjina vseh izdelanih avtomobilov na svetu proizvedena na Kitajskem. Natančneje 32 odstotkov vseh avtomobilov v letu 2019 so izdelali Kitajci, od leta 2014 naprej pa so največji upad v proizvodnji zabeležili v ZDA, kjer so jih lani izdelali štirideset odstotkov manj kot leta 2014.

Zanimiv je tudi pogled na število izdelanih avtomobilov med leti 2014 in 2019 – svetovni proizvajalci so jih lani izdelali manj kot leta 2014, toda nekateri azijski trgi so kljub temu v petletnem obdobju zrasli in povečali število proizvedenih avtomobilov. Največjo rast so zabeležili v Indiji, kjer jih izdelajo že 3,6 milijona letno, po drugi strani so v ZDA zabeležili največji padec. Vse manj proizvajalcev svoje avtomobile izdeluje v ZDA, v petih letih se je število izdelanih avtomobilov v ZDA zmanjšalo za kar 40 odstotkov.

Kitajska kot največji svetovni trg postavlja svoja pravila

Kot prikazujejo številke, so v letu 2019 manj avtomobilov izdelali tudi Nemci, toda Volkswagen je povečal svoj delež proizvedenih avtomobilov na Kitajskem. Razumljivo, saj je približno 39 odstotkov vse prodaje celotne skupine prišlo iz Kitajske. S prenosom proizvodnje v druge države se avtomobilska industrija internacionalizira, prenašajo se znanja in dobro uveljavljeni proizvajalci se povezujejo z drugimi kitajskimi oziroma azijskimi proizvajalci. S tem poskrbijo za nižanje stroškov vstopa na kitajski trg, si med seboj delijo tehnologije in skupaj z domačim podjetjem lažje prepričajo kupce na lokalnem trgu.

Kitajci pritiskajo na proizvajalce, ti sledijo njihovim zahtevam

Kitajska vlada je lansko leto z novim programom ogljičnih kreditov pospremila strategijo prodaje električnih avtomobilov. Trenutno zahteve Eno bolj prepoznavnih sodelovanj je skupno podjetje Samsung-Renault, ki izdeluje avtomobile za kitajski trg. Foto: Reuters ogljičnega kreditnega programa dosegajo le domača podjetja električnih avtomobilov in nekaj tujih globalnih znamk, ki imajo proizvodnjo tudi na Kitajskem.

Obstoječi program kreditov proizvajalcem določa, da si morajo prislužiti za deset odstotkov njihove letne proizvodnje. Stopnja se bo prihodnje leto povišala na 12 odstotkov. Proizvajalci lahko kreditne točke prislužijo z izdelavo električnih vozil in zadnje dobijo med dvema in petimi kreditnimi točkami (odvisno od dosega avtomobila) oziroma dve točki za priključni hibrid. Prav tako se točke pridobivajo za avtomobile, izdelane na Kitajskem, zato številni proizvajalci širijo sodelovanje z domačimi podjetji ali tam gradijo tovarne (kot Tesla).

Kitajski potrošniki so po raziskavah sodeč bolj verjetno sprejeli alternativne pogonske sisteme kot potrošniki v Evropi ali ZDA. Po ocenah naj bi do leta 2035 delež vseh registracij novih vozil, ki so v celoti električna, hibridna ali jih poganjajo gorivne celice, znašal 80 odstotkov. V Evropi in ZDA bo v istem obdobju ta delež med 31 in 35 odstotki.