Nora plača predsedniku Stellantisa, Francija ni navdušena

Predsednik Volkswagnovega koncerna Herbert Diess je predlani zaslužil slabih osem milijonov evrov, predsednica ameriškega General Motorsa Mary Barra pa 23,7 milijona ameriških dolarjev (21,9 milijona evrov). Zdaj se predsedniku Stellantisa Carlosu Tavaresu obeta naziv najbolje plačanega avtomobilskega menedžerja v Evropi.

Za lansko leto bo dobil 19 milijonov evrov, so potrdili tudi pri Stellantisu. Nadalje ima v pogodbi za naslednja leta še veliko opcijskih dodatkov, ki so za zdaj le teoretični. Če bi jih izkoristil, bi lahko do leta 2026 prejel več kot 220 milijonov evrov, je poročal Autonews Europe.

V zadnjem letu so potrojili dobiček na več kot 13 milijard evrov

Nekateri delničarji so glasovali proti plačnemu paketu za Tavaresa, a to glasovanje je le priporočljivo in za vodstvo koncerna ni vprašljivo. Stellantis ima uradno svoj sedež na Nizozemskem in je dolžan poslovati po tamkajšnjih zakonih. Lanska plača za Tavaresa tako ni vprašljiva.

Stellantis je sicer zelo uspešna avtomobilska skupina, v katero so združene znamke, kot so Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler in ostale. Lani je skupina ustvarila 13,4 milijarde evrov dobička, kar je bilo trikrat več kot leto pred tem. Na podlagi tako visokega dobička bodo izplačali za 3,3 milijarde evrov dividend.

Francoska država si lasti dobrih šest odstotkov Stellantisa

Dileme o višini Tavaresove plače, te pa v Franciji niso nič novega - podobnih očitkov se je nekoč otepal tudi predsednik Renault-Nissana Carlos Ghosn - so postale odmevne v luči napetega vzdušja ob skorajšnjih predsedniških volitvah.

Francoska država ima v Stellantisu prek banke BPIFrance 6,15-odstotno lastništvo. Govornik francoske vlade Gabriel Attal je višino Tavaresove plače označil za "nenormalno". BPIFrance je bila tako med tistimi delničarji, ki je glasovala proti potrditvi paketa za Tavaresovo plačo.