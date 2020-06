Nor poskus Kanadčana: dobil je kar 21 kazni #foto

Tokrat za neumnost na cesti niso krivi Rusi ali Američani, ki največkrat postanejo spletne senzacije s svojimi cestnimi neumnostmi, ampak je viralen postal kanadski voznik poltovornjaka. Ta je želel kar s pomočjo navadne avtomobilske prikolice običajnega poltovornjaka in zarjavele verige prepeljati svojo gromozansko mobilno hiško. Med podvigom so ga ustavili policisti in mu napisali kazen za kar 21 različnih prekrškov.

Lastnik poltovornjaka dodge ram si je prikolico izposodil od prijatelja ter nanjo naložil svojo gromozansko mobilno hiško, ki jo je želel prepeljati na novo lokacijo. Pri tem ni upošteval praktično nobenega pravila o pravilni vleki prikolice, obremenitvi in drugih pomembnih zakonitosti. K sreči je potencialno katastrofo preprečil lokalni policist, ki je voznika pravočasno zaustavil.

Prikolica ni bila v najboljšem stanju

Ko je lokalni policist blizu majhnega mesteca Grimshaw v provinci Alberta zagledal gromozansko mobilno hišo na majhni prikolici, ki jo Prikolico je zavaroval le z zarjavelo verigo, ki bi bila v primeru težav povsem nekoristna. Foto: Kanadska policija je vlekel precej stari dodge ram, ni mogel verjeti svojim očem. Kot so razkrili na policijski postaji, so bile stvari še nekoliko bolj srhljive, ko si je policist vse podrobneje ogledal.

Hiša je bila na premajhno prikolico privezana le z zarjavelo verigo, prikolica pa je bila prav tako zavarovana le z verigo. Vozniku so napisali kar 21 različnih kazni - največjo dovoljeno maso pnevmatik je presegel za tri tone. Na prikolici niso delovale zavore, prav tako je bila na avto pripeta le z verigo in bi se v primeru nesreče zlahka snela ter prevrnila. Prikolica pa tudi ni bila registrirana. Kljub številnim velikim kršitvam je na koncu kazen znašala le 3.800 kanadskih dolarjev oziroma 2.500 evrov. Vozniku so še zaplenili vozilo in prikolico.

Foto: Kanadska policija

Foto: Kanadska policija