Niti clio niti golf: na evropskem vrhu dvojno presenečenje

Zaradi krize z dobavo polprevodnikov je septembra na ceste v Evropi zapeljalo 25 odstotkov manj novih avtomobilov kot lani. Še posebej na udaru so bili tradicionalno najbolje prodajani modeli v Evropi. Ti sicer na letni ravni še držijo vodstvo, toda septembra je najbolje prodajani avtomobil v Evropi prvič postal električno in zunaj Evrope izdelano vozilo.

Na letni ravni ostaja prodajni rekorder v Evropi volkswagen golf, a septembra je zasedel le četrto mesto. Foto: PRIMA Letošnja prodajna statistika, ki kaže prvič registrirana vozila, je v resnici bolj slab prikaz prodajne uspešnosti posameznih znamk. Zato pa toliko bolje priča o uspešnosti odzivanja na krizo v dobaviteljskih verigah, ki je letos avtomobile udarila še močneje kot epidemija bolezni covid-19 v zadnjem letu in pol.

Številni proizvajalci so že morali ustaviti delo v nekaterih tovarnah, napovedujejo velike izpade izdelanih avtomobilov in te krize še ne bo konec tako hitro. Ves septembrski izkupiček avtomobilskega trga v Evropi je bil 25 odstotkov slabši kot septembra lani.

Prvič na vrhu avtomobil, izdelan zunaj Evrope

Ob vseh težavah so zanimivi prodajni rezultati za mesec september. Na vrhu je bila ta mesec tesla model 3. Prvič se je zgodilo, da je v enem mesecu v Evropi najbolje prodajani avtomobil tak z električnim motorjem, in prvič je na vrhu avtomobil, izdelan zunaj Evrope.

Registracije september 2021 Razlika september 2021-2020 Tesla Model 3 24.591 58 % Renault Clio 18.264 -23 % Dacia Sandero 17.988 -9 % Volkswagen Golf 17.507 -39 % Fiat 500 16.349 -3 % Opel Corsa 15.502 -41 % Peugeot 2008 14.931 -16 % Hyundai Tucson 14.088 40 % Peugeot 208 13.985 -31 % Renault Captur 13.715 -36 %

Kaj pa na letni ravni? V prvih devetih mesecih je prodaja v Evropi še vedno pozitivna, in sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani za sedem odstotkov. Še ob polletju je bila prednost 27-odstotna. Tesla je v vsem letu do konca septembra prodala 99.419 modelov 3, na drugi strani pa Volkswagen 176 tisoč golfov, Dacia 148 tisoč sanderov, Peugeot 145 dvestoosmic in Renault 146 tisoč cliov.

Poleg 99 tisoč modelov 3 je uspelo Tesli v Evropi registrirati tudi že 12 tisoč modelov Y. Foto: Gregor Pavšič

Tesli je uspelo septembra v Evropi registrirati 24.591 modelov 3, kažejo podatki JATO Dynamics. To je 58 odstotkov več kot septembra lani in 42 odstotkov več kot septembra predlani. Renault je prodal 18 tisoč cliov, Dacia in Volkswagen pa po 17 tisoč sanderov oziroma golfov.

Med električnimi avtomobili je bila na drugem mestu prav tako tesla model Y, sledila sta volkswagen ID.3 in renault zoe. Zanimiv je tudi podatek, da je prvih deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov prehitelo tudi oba najbolje prodajana priključna hibrida: to sta bila ford kuga in BMW serije 3.