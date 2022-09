Nič več XV: tako se bo imenoval novi Subarujev SUV #foto

Subaru je na avtosalonu v ZDA predstavil prenovljeni model crosstrek, ki je bil do zdaj pri nas poznan kot XV. Japonci so se odločili, da se bo tudi v Evropi model zdaj imenoval crosstrek in bo v takšni obliki na prodaj na vseh trgih. Še vedno sloni na njihovi arhitekturi SGP, a kot pravijo pri Subaruju, so izboljšali celoten paket za več udobja in varnosti.

V primerjavi s predhodnikom ima novi crosstrek bolj togo karoserijo, ki je posledica uporabe novih tehnik pri izdelavi notranjih struktur okvirja. Ker deli vzmetenja in karoserije niso več sestavljeni posebej, to omogoča boljše požiranje lukenj in manjši prenos vibracij v potniško kabino.

V notranjosti dobiva velik zaslon na dotik

Zunanjost z nekaterimi terenskimi dodatki ni bistveno drugačna od predhodnika. Večje spremembe so v notranjosti, predvsem izstopa velik 11,6-palčni pokončno postavljeni zaslon na dotik. Novi so tudi sedeži, uporabili so tudi drugačno peno in zamenjali strukturo sedežev ter s tem zmanjšali tresenje in povečali udobje. Dodali naj bi precej dodatne zvočne izolacije, izboljšali delovanje varnostnega paketa EyeSight in naredili nekaj manjših popravkov pri odzivnosti volanskega obroča. V tretji generaciji XV oziroma po novem crosstrek dobiva še polne LED-žaromete in LED-smernike.

Ker je ohranil enako arhitekturo, bistvenih sprememb pri samih dimenzijah ni. Medosna razdalja ostaja 2.670 milimetrov, a je model zaradi spremenjenih odbijačev daljši za 15 milimetrov (4.480 mm). Ker gre za enega boljših terensko zmogljivih športnih terencev, ima 20-centimetrsko oddaljenost od tal. Podatkov o motorni paleti in menjalnikih za zdaj Subaru še ni sporočil.

Foto: Subaru

Foto: Subaru