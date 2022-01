Nič več številčnih oznak: novi volvo z mitološkim imenom?

Volvov tretji električni avtomobil bo naslednik priljubljenega športnega terenca XC90 in na ceste bo predvidoma pripeljal že letos. Naslednika so posredno pokazali že prek koncepta concept recharge. Pri Volvu so nedavno že potrdili, da novega avtomobila ne bodo več imenovali s številčno oznako. Dobil bo ime in če gre verjeti njihovemu novemu patentiranemu imenu, česar pri Volvu sicer uradno še niso potrdili, bi se lahko električni športni terenec imenoval embla.

Ime izvira iz nordijske mitologije in predstavlja prvo žensko, ki so jo (ob moškem – asku) ustvarili bogovi.

Z električnim športnim terencem prihaja tudi nova platforma

Medtem ko čakamo na Volvovo potrditev novega imena, je za avtomobil nekaj podrobnosti že znanih. To bo prvi Volvov model, ki bo nastal na novi platformi SPA2. Ta bo omogočala avtomobile tako z električnim motorjem kot tudi klasičnimi motorji, Volvo pa jo bo delil tudi s kitajskim Geelyjem ter lastno podznamko Polestar.

Ker jo bodo izdelali v dveh različicah, bodo električni avtomobili z nje dobili vse pričakovane prednosti, kot so kratki previsi, dolga medosna razdalja, ravno dno v notranjosti in podobno.

Še več fotografij koncepta concept recharge:

Foto: Volvo

