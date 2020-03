Neverjetna kazen, če predelajo električno kolo

V zadnjih letih se je poleg električnih avtov razmahnila tudi prodaja električnih koles, posledično pa prihaja tudi do zlorab, predvsem pri zviševanju dovoljene najvišje hitrosti. V Franciji so zato sprejeli zakon in vsem, ki bodo odstranili blokado za omejitev hitrosti do 25 kilometrov na uro, grozi kazen do 30 tisoč evrov in tri kazenske točke. Zaradi prekrška lahko eno leto preživijo tudi v zaporu.