Neverjeten prizor iz Slovaške: ogorčeni tudi policisti #video

Skupina petih prijateljev se je na Slovaškem odpravila po razpadajoči peugeot 208, ki mu je, če sklepamo po fotografijah, manjkalo veliko sestavnih delov. V okolici mesta Trnava jih je opazilo več ljudi v mimovozečih avtomobilih in na skupino opozorilo policiste. Za prevoz vozila so si namreč izbrali zelo nenavaden in nevaren način. Z dvema trakovoma so ga "pritrdili" kar na streho karavanskega forda focusa, ki že sam ni bil v najboljšem stanju.

Focus, peugeot na strehi in pet ljudi v avtomobilu se po klicih ni več dolgo peljalo po cesti. Policisti so jih ustavili, vozniku odvzeli vozniško dovoljenje, zasegli pa so mu tudi avtomobil.

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj