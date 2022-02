Nemčija proti EU? Ohranili bi tudi še klasične motorje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija se je obrnila proti predlogu Evropske komisije, ki z letom 2035 napoveduje prepoved prodaje novih bencinskih in dizelskih avtomobilov v Evropi. Volker Wissing, nemški minister za transport je sodeloval na neformalnem srečanju ministrov v bližini Pariza in tam jasno potrdil stališče Nemčije glede napovedanih načrtov Evropske komisije.

"Želimo imeti motorje na notranje zgorevanje tudi po letu 2035," je n srečanju ministrov po pisanju italijanskega Motor1 povedal Wissing. A celotna zgodba ima manjši zasuk, saj bi morali v Nemčiji te avtomobile poganjati izključno sintetična goriva.

Je sintetično gorivo priložnost za obstoj običajnih avtov?

Sintetična goriva so potencialno lahko kompatibilna tudi s tradicionalnimi avtomobili, zato bi lahko le ta na cestah ostala dlje časa, saj bi s tem zadostila emisijskih zahtevam Evropske unije. Nemški minister je prepričan, da bi lahko to "lahko bila priložnost za avtomobile v katere točimo goriva, ki niso izdelana iz fosilnih goriv."

"Ne moremo se zanašati le na elektriko ali vodikove celice za prihodno mobilnost. Moramo ostali tehnološko nevtralni. Nimamo dovolj električni vozil, zato moramo izboljšati njihovo dostopnost," je še povedal Wissing.

Audijev šestvaljni dizel z 70 do 95 odstotki manjšim izpustom emisij

Podobnega mnenja je tudi Roberto Cingolani, italijanski minister za ekološki prehod. Tudi on pravi, da avtomobili ne morejo biti samo električni in bi se lahko preusmerili v razvoj nove generacije modernih hibridnih avtov, ki bi lahko imeli za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida zmanjšano moč. Italija je septembra lansko leto potrdil pogovore z Evropsko komisije glede potencialne oprostitve ukinitve prodaje avtov z motorjem na notranje zgorevanje za proizvajalce superšportnih avtov. Med drugim velja tudi omeniti, da lahko Audijev dizelski šestvaljnik deluje tudi na sintetična goriva. Z uporabo tega goriva se izpust emisij ogljikovega dioksida zmanjša med 70 in 95 odstotki.