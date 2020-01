Nemci že 23 let niso izdelali tako malo avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi mnogi nemški avtomobilski proizvajalci so del svojih tovarn postavili v vzhodnoevropskih državah. Foto: Volkswagen

Proizvajalci vozil so lani v Nemčiji izdelali le 4,7 milijona avtomobilov, kar je devet odstotkov manj kot leto prej in najmanj po letu 1997.

Število registracij novih vozil je sicer lani v Nemčiji poskočilo za pet odstotkov na 3,6 milijona, a je bil na drugi strani precej večji padec pri izvozu. V preteklih 12 mesecih so Nemci izvozili 3,5 milijona vozil, kar je 13 odstotkov manj kot leta 2018.

Pomen Nemčije kot avtomobilske velesile se je zmanjšal

Avtomobilski trg so lani močno zaznamovale trgovinske napetosti med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma, manjše povpraševanje pa je močno zagrizlo v dobičke proizvajalcev ravno v času, ko so potrebne velike naložbe v raziskave in razvoj, med drugim zaradi prehoda na električno mobilnost, še poroča AFP.

Leta 1998 je bilo skoraj 12 odstotkov vseh prodanih vozil na svetu izdelanih v Nemčiji, lani pa je ta delež že zdrsnil pod šest odstotkov. Mnogi proizvajalci so v tem obdobju odprli tudi številne tovarne v drugih delih Evrope, še posebej v vzhodnoevropskem prostoru. Tam je delovna sila cenejša, kakovost izdelanih avtomobilov pa je ne glede na lokacijo teh tovarn lahko enaka.