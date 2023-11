Nemci odpovedujejo, Francozi v Ženevo s ključno novostjo

Medtem ko so organizatorji obujene avtomobilske razstave v Ženevi dobili številne odpovedi od praktično vseh nemških proizvajalcev, prav tako pa tudi glavnih dveh korejskih in še koncerna Stellantis, bodo v Ženevi (poleg Kitajcev) pod žarometi predvsem pri Renaultu.

Nekoč najpomembnejši avtomobilski dogodek v Evropi, ki ga je leta 2020 tik pred zdajci onemogočil izbruh epidemije covid-19, bodo izkoristili tako za razkritje nove generacije dacie duster kot tudi novega električnega renaulta 5.

To je včeraj na druženju z investitorji, kjer je bil sicer glavna zvezda novi električni twingo, potrdil predsednik Luca De Meo. Po njegovih besedah je bil navdušen nad vožnjo prototipa, ki obuja nekdanji izjemno uspešen Renaultov model. Klasičnega renaulta 5 so izdelovali med leti 1972 in 1996.

Foto: Renault

Naprednejši in cenejši od zoeja

Električni renault 5 bodo pokazali februarja v Ženevi, s tem se bodo začela tudi prednaročila, toda na ceste ta avtomobil vendarle prihaja šele leta 2025. Pri Renaultu veliko stavijo na vozne lastnosti in dinamiko ter poudarjajo pomen večvodilne zadnje preme za avtomobil, ki bo neposredno nasledil model zoe.

V primerjavi z njim bodo uporabili lažje baterije in pogon, z uporabo 70 odstotkov sestavnih delov s strani modelov s sorodne termične platforme pa bodo nižali stroške. Renaultov cilj je električno “petko” ponuditi pod trenutnimi cenami evropskih tekmecev in odhajajočega zoeja. To pomeni ceno med 25 in 30 tisoč evri.

Okrog leta 2025 bo na avtomobilskem trgu zelo pestro

Za Renault bo električna “petka” eden ključnih modelov, da delež električnih vozil v lastni prodaji že leta 2025 povečajo na okrog 30 odstotkov. Sredi desetletja bodo že imeli nekaj novih tekmecev - prvi med njimi bo volkswagen ID.2, enako tudi citroen e-C3 in predvidoma tudi nov manjši Teslin model. Prav avtomobili tega cenovnega ranga bodo nov resen pokazatelj, kako bo evropski trg sprejel tehnologijo električnih avtomobilov.

Vsaj za Renault leta 2026 sledi še električni križanec, reinkarnacija nekdanje “katrce”, in nato še včeraj razkriti električni twingo.