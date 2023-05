Nekoč Frankfurt, zdaj Munchen: znani prvi razstavljalci za jesen

Avtomobilska razstava pod imenom IAA Munchen bo potekala od 3. do 5. septembra. To je binealen dogodek, ki je nasledil nekdanjo binealno razstavo avtomobilov v Frankfurtu. Danes je razstava usmerjena predvsem na področje mobilnosti, tehnologije in elektrifikacije, manj pa v razkritje avtomobilskih novosti kot nekoč. Nekdanje velike razstave, predvsem v Ženevi, Parizu in Frankfurtu,

Prihod v Munchen so potrdili pri Volkswagnu, BMW, Mercedesu, Fordu in Renaultu, pa tudi pri kitajskemu podjetju BYD.

Mnoge evropske znamke bodo tudi tokrat manjkale. Stellantis bo izmed svojih 14 znamk tam pokazal le Oplove avtomobile. V ospredju bo elektrifikacija le-teh, začenši s prenovljeno corso z baterijo rahlo večje kapacitete. Opel bo prav tako razkril karavansko izvedbo električne astre, napovedali pa so še tretjo svetovno novost.

Prisotnost v Munchnu so potrdili tudi mnogi dobavitelji kot so Bosch, Webasto, ZF, IBM, Qualcomm, Samsung, Forvia, Hyundai Mobis, Magna in podobni.