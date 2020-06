Neizprosni podatki: taka je starost vozil v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih več kot 1,165 milijona osebnih avtomobilov, kar je v primerjavi z letom 2018 dvoodstotna rast. Vsak drugi avtomobil je bil star najmanj 12 let. Polovica avtomobilov je imela dizelski motor, 49 odstotkov pa bencinskega, kažejo podatki statističnega urada.

Vsak osmi lani v Sloveniji registriran osebni avtomobil je bil star manj kot tri leta, vsak drugi pa je bil star najmanj 12 let. Enako velja za registrirana motorna kolesa. Med avtobusi je bil manj kot tri leta star vsak peti, med tovornjaki pa vsak četrti. Vsak četrti registrirani avtobus in vsak tretji registrirani tovornjak je bil star najmanj 12 let.

Vsak četrti osebni avtomobil je bil registriran v osrednjeslovenski statistični regiji, vsak sedmi v podravski in vsak osmi v savinjski statistični regiji. Vsak osmi osebni avtomobil je bil registriran v občini Ljubljana.

Po podatkih iz matičnega registra vozil in listin je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2019 registriranih skoraj 1,608 milijona cestnih vozil, kar je za dva odstotka več kot leta 2018. Od tega je bilo motornih vozil več kot 1,555 milijona, kar je prav tako za dva odstotka več. Število priklopnih vozil se je povečalo za pet odstotkov na nekaj manj kot 53 tisoč.

Kako star je vaš avtomobil? Manj kot tri leta 38 +

Od 3 do 5 let 29 +

Od 5 do 8 let 26 +

od 8 do 12 let 50 +

več kot 12 let 43 + Oddanih 186 glasov

V Sloveniji že skoraj dva tisoč električnih vozil

Število avtomobilov z bencinskim motorjem je lani v primerjavi z letom 2018 ostalo približno enako, število takšnih z dizelskim pa se je povečalo za štiri odstotke. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 48 odstotkov in je preseglo število 6.800.

Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 53 odstotkov in je skoraj doseglo 2.000. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon se je v enem letu povečalo za 33 odstotkov.