Napoved nemškega giganta, ki ne bo všeč avtomobilskim trgovcem

Pri Boschu predpostavljajo, da je vsaj za nekaj let globalna avtomobilska industrija že dosegla svoj prodajni vrhunec. Za dizelski motor deset, za elektromotor le še en zaposleni

Eden glavnih dobaviteljev avtomobilske industrije opozarja, da je obseg letno proizvedenih avtomobilov dosegel vrhunec in da nove rasti pred letom 2025 trgovci ne morejo pričakovati.

Nemški Bosch velja za enega največjih in najpomembnejših dobaviteljev avtomobilske industrije. Ker se je že lani nakazala ohladitev globalnega povpraševanja po novih avtomobilih, pripravljajo prevetritev lastnega poslovnega modela. Izključena niso niti odpuščanja.

Od leta 2017 bo globalna prodaja upadla za 10 milijonov avtomobilov

Pri Boschu predpostavljajo, da je vsaj za nekaj let globalna avtomobilska industrija že dosegla svoj prodajni vrhunec. Letos napovedujejo tretje zaporedno leto padca prodaje. Po njihovi oceni bo prodaja letos padla za okrog 2,6 odstotka na okrog 89 milijona izdelanih avtomobilov. Od leta 2017 do konca letošnjega leta bo upad proizvodnje znašal že 10 milijonov avtomobilov.

Ta padec je predvsem posledica manjšega povpraševanja na Kitajskem, v ZDA in tudi v Evropi.

Proizvodnja se ne bo povečala pred letom 2025, meni Boschev izvršni direktor Volkmar Denner.

Dobiček Boscha je lani znašal tri milijarde evrov (pred obdavčitvijo), a to je bilo kar 44 odstotkov manj kot leta 2018. Takrat so zaslužili 5,4 milijarde evrov (pred obdavčitvijo). Njihovi prihodki so lani znašali skoraj 78 milijard evrov.

Razvoj alternativnih pogonov vpliva tudi na zaposlovanje

In še nadvse nazoren prikaz prehoda na elektrificirane pogone, ki bodo imeli vpliv tudi na zaposlovanje v avtomobilski industriji. Denner pojasnjuje, da potrebuje proizvajalec za dizelski motor deset ljudi, za bencinskega tri, za električni motor pa le še enega zaposlenega.