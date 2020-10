Napake, ki jih počnemo med vožnjo: kakšen pa je vaš položaj v avtomobilu?

Kolikokrat si zares dobro nastavite položaj telesa med vožnjo? Tudi če avtomobil uporabljate samo vi, je vsaj enkrat na leto dobro preveriti in po potrebi prilagoditi položaj telesa med vožnjo. Danes avtomobili z regulacijo višine in globine volana, sedeža, naklona naslona itd. omogočajo različne prilagoditve položaja, za katere si je vredno vzeti nekaj minut in se jim posvetiti. Tako bomo poskrbeli za svoje udobje, in kar je morda še pomembneje, za svojo varnost.

1. Nastavite višino in naklon sedeža

Idealno višino sedeža prepoznamo, kadar so naši boki v isti višini kot naša kolena. Seveda ob predpostavki, da imamo ob takšnem položaju tudi dober pregled nad cestiščem in vsemi potrebnimi inštrumenti. Če sedeža ne morete dvigniti dovolj visoko, pa si lahko pomagate z blazino. Pomemben je tudi naklon sedala – to naj bo karseda ravno in naj nas ne sili v zadnji del sedeža.

2. Pravilen položaj sedeža

Sedež pomaknite naprej proti volanu do točke, ko lahko do konca pritisnete vsa pedala brez odmikanja hrbtenice od naslonjala. Kot v kolenu naj znaša od 20 do 30 stopinj, to pa naj bo vsaj kakšen centimeter (oz. za dva prsta) odmaknjeno od roba sedeža, kar bo poskrbelo za ustrezno cirkulacijo v nogah.

3. Pomemben je naklon naslonjala in podpore za glavo

Večina modernih avtomobilov poleg standardne nastavitve naslonjala in podpore za glavo ponuja tudi podporo ledvenega dela, ki je nadvse priporočljiva za vse, ki v avtomobilu prebijete več ur dnevno. Sicer pa je pravilen položaj tisti, ki nam omogoča vožnjo z ravnim vratom in glavo rahlo odmaknjeno od podpore za glavo. Kot v komolcu naj ob držanju volana znaša 120 stopinj

4. Kako je z višino volana?

Kot je razvidno s spodnje skice, višino volana prilagodimo glede na druge dejavnike, na splošno pa velja pravilo, da mora ob iztegnjeni roki zapestje počivati na vrhu volanskega obroča. Tako boste lahko dosegli kot 120 stopinj v komolcu, pomemben pa je tudi pregled nad inštrumenti, zato bodite pozorni tudi na ta dejavnik. Roke naj bodo na volanu v položaju “petnajst do treh”. Le tako bo dovolj prostora za sproženo zračno blazino.

Pravilna drža bo pripomogla k večji varnosti in udobju. Na dolgi rok, sploh, če v avtomobilu presedite več časa, pa vam bo prinesla tudi manjšo obrabo sklepov in manj obremenjeno hrbtenico. V primeru težav s hrbtom pa vam bo, kot smo že omenili, odlično služila ledvena opora, ki jo lahko izdelate tudi sami (namige in nasvete poiščite na spletu). Ob vsaki korekciji položaja pa nikar ne pozabite nastaviti tudi vseh treh ogledal. Tudi to opravilo vam ne bo vzelo veliko časa, je pa bistvenega pomena za popoln pregled nad dogajanjem v neposredni okolici.

Izvedeli ste vse informacije o pravilnem položaju med vožnjo, vaša naslednja pot z vašim jeklenim vozičkom bo tako še bolj udobna in varna.

